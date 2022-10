Banco de Alimentos aseguran que reforma tributaria sigue afectando las donaciones

La Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia (Abaco) aseguró que un artículo de la reforma tributaria que se tramita en el Congreso afecta la donación de alimentos en el país, pese a los ajustes hechos al proyecto de ley.



Uno de estos ajustes fue el del artículo 11 en el cual se disminuía el beneficio tributario de quienes donan, sin embargo, el gobierno y los ponentes llegaron a un acuerdo para no disminuir dicho beneficio que tienen los productos de alimentos.



No obstante, el director de Abaco, Juan Carlos Buitrago, reiteró que donación de alimentos sigue siendo afectada por el artículo 43 al que aún no se le han hecho ajustes en ese sentido. “El artículo que más nos preocupa sigue vigente”, dijo.



“El impuesto a las donaciones de alimentos está vigente y por eso nuestro llamado de urgencia. El artículo 43 pone un gravamen a las donaciones de algunos alimentos y algunas bebidas cuando se entrega a título gratuito. Eso hace que los productores prefieran destruirlos o venderlos para consumo animal”, explicó Buitrago.



Según argumentó, de aprobarse el impuesto a la donación de alimentos se tirarían a la basura cada año más de 30 mil toneladas de productos aptos para el consumo humano como chocolate de mesa, avena en hojuelas, cuajada, yogur griego, bebidas lácteas, trozos de pollo marinados, pan tajado, chorizos, jamones, compotas, pulpas de frutas, jugos envasados, aguas aromatizadas, entre otros.



Asegura que 978.000 personas que hoy tienen un plato diario de comida gracias a donaciones de alimentos, tendrían que ser desatendidas por los Bancos de Alimentos. De ellos, 128.000 serían niños menores de 5 años con riesgo de desnutrición.



Buitrago dice además que el país necesita donaciones de alimentos debido a situación de hambre que se vive en algunos sectores.



Análisis del Abaco, basado en cifras oficiales, muestran que 4.7 millones de personas están comiendo dos o menos veces al día, se diagnostican cada día 60 nuevos casos de niños menores de 5 años con desnutrición y se mueren cada semana 5,5 niños menores de 5 años por hambre.