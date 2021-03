Avianca suspende ruta Barranquilla - Miami durante todo el mes de marzo por la pandemia

Erika Mantilla

Avianca suspendió durante el mes de marzo los vuelos entre Barranquilla y Miami debido a la pandemia del covid-19. Así lo dio a conocer este martes Marcel Di Muzio, director comercial del aeropuerto Ernesto Cortissoz que sirve al departamento del Atlántico.



Explicó que el vuelo directo que existía entre la capital del Atlántico y la ciudad estadounidense, fue suspendido temporalmente "debido a temas operativos de la aerolínea".



Dijo que desde la aerolínea "han manifestado que a finales del mes van a tener más vuelos y deben reactivar el vuelo directo. Esa toda la información que tenemos por el momento".



Afirma que los vuelos directos entre las dos ciudades están suspendidos "desde el 1 de marzo. Y repito, la suspensión iría hasta final de mes, cuando Avianca reactivaría la operación de la ruta".



La empresa, que ya había anunciado la suspensión de varias rutas en el continente americano, no mencionó la ruta Miami - Barranquilla.



"No la anunciaron, pero se trata de un tema temporal y quizás por eso no lo informaron anticipadamente. Porque el resto de la suspensión de las rutas son de manera definitiva".



Marcel Di Muzio anotó que en este momento desde Barranquilla salen vuelos de las aerolíneas American Airline y Spirit. "Hay que entender que estos procesos de las aerolíneas, como sucede ahora con Avianca, están relacionados con la pandemia y se esperan porque ellos tienen que reorganizar su operación. Confiamos en que esta determinación sea temporal".



Avianca también suspendió las rutas Bogotá - Barcelona, Bogotá - Londres, así como varias otras a Centro y Suramérica.

