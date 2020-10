Erika Mantilla

Una numerosa caravana de marchantes y vehículos que participan la minga indígena partió en la mañana de este jueves desde el Coliseo El Pueblo, en el sur de Cali, rumbo hacia Bogotá, con el fin de reunirse con el presidente Iván Duque.



"Desde las 5:00 a.m. un grupo de agentes de tránsito hizo presencia en el Coliseo El Pueblo, donde los marchantes y las personas que hacen parte de la minga estaban preparando su salida", informó William Vallejo, secretario de Movilidad de la ciudad.



El funcionario explicó que los participantes de la minga "tienen dos destinos, un grupo se está regresando hacia el departamento del Cauca, los cuales han venido desplazándose hacia alrededor de las 6:00 a.m. tomando la Calle 5, posteriormente la Carrera 100 conectando a la Calle 25 para luego ya enrutarse hacia sus distintos destinos en el sur del país".



El otro grupo, explicó, es el que avanza rumbo a la capital de la República. "Ellos están partiendo utilizando la Carrera 52 conectando a la Calle 5, posteriormente a través del hundimiento conectan a la Carrera 1 y salen del municipio por el Paso de Comercio, dirigiéndose hacia Palmira y con rumbo hacia Armenia", informó.



El secretario recomendó a los ciudadanos "salir con tiempo" y apuntó que "aunque el desplazamiento de la caravana se está presentando en pequeños 'paquetes' y de manera esporádica, esperamos que esto no tenga mayores traumatismos a la movilidad, sin embargo los agentes de tránsito están posicionados a lo largo de las dos rutas, prestos a asistir cualquier requerimiento que se necesite".



Rodrigo Zamora, secretario de Gestión del Riesgo Municipal dijo en horas pasadas que se estima que saldrán de Cali más de 10.000 indígenas pertenecientes a resguardos del Cauca y el Valle que se albergaron en el Coliseo El Pueblo desde el pasado lunes para garantizar que se cumplieran las medidas de bioseguridad por la pandemia del covid-19.



Zamorano también recordó que fue establecido "un puesto de mando unificado las 24 horas" y aseguró que durante la estancia de los indígenas en la ciudad "no se registró una sola novedad relacionada con todas las actividades que organizó la minga".



A su vez Carlos Alberto Rojas, encargado de la dependencia de seguridad, resaltó que todos los esfuerzos de la ciudad estaban encaminados a garantizar el derecho a la manifestación pacífica, sin que esta representara un riesgo en la salud pública o en la seguridad.



"Dispusimos toda la logística en el Coliseo El Pueblo. El diálogo con los líderes de la minga fue permanente, se cumplieron los compromisos de parte y parte, y creo que esta experiencia deja a la ciudad un gran resultado que tiene que ver con la construcción de confianza en la institucionalidad", aseguró.



Finalmente dijo que la Policía Metropolitana, la Defensoría, y la Procuraduría también harán parte del comité que acompaña la salida de la minga hacia el centro y el sur del país.