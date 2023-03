Autoridades están en alerta ante amenazas de 'Negro Ober' de matar a comerciantes

El comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, brigadier general Jorge Urquijo, dijo este domingo en rueda de prensa, donde estuvo acompañado de la gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, que se ha creado un Consejo de Seguridad Permanente con el fin de brindar tranquilidad a la ciudadanía en general tras las amenazas hechas desde la cárcel de Girón, Santander, por Ober Ricardo Martínez Gutiérrez, alias el ‘Negro Ober’.



“Ante los videos que surgieron en el día de ayer por parte de un delincuente que se encuentra privado de la libertad, la Policía Nacional, por una orden expresa de nuestra gobernadora y de nuestro alcalde distrital, instala un Consejo Distrital de Seguridad de manera permanente. Este Consejo de Seguridad va a continuar de manera permanente y se estará realizando durante los próximos días, en una articulación con las capacidades de la autoridad civil, la autoridad departamental y Distrital”, dijo el brigadier general Urquijo.



Agregó que en estos momentos se han desplegado alrededor de 5.000 hombres y mujeres de la Policía Metropolitana de Barranquilla, “en una alerta máxima con todas las capacidades institucionales”.



También se dispuso de una unidad investigativa prioritaria “para la judicialización por estos nuevos hechos de amenazas que hace este individuo conocido como el ‘Negro Ober’, a ciudadanos de Barranquilla y su área metropolitana”.



Indicó que en el día de ayer se realizaron importantes actuaciones operativas en el área metropolitana, “a través de un despliegue que se hace con puestos de control, patrullajes encubiertos y también un sistema de vigilancia aérea, por medio de drones, unos 6 drones que están ubicados en sitios estratégicos en el área metropolitana y también patrullaje aéreo del ‘Halcón’”.



“Importante mencionar que vamos a seguir en esta actividad operativa haciendo presencia a lo largo y ancho de toda el área metropolitana, articulada con las autoridades administrativas y haciendo planes especiales. Con requisas en buses, puesto de control, vehículos, buses y vías. Reforzando con patrullajes motorizados y actuando también en actividades investigativas”, sostuvo.



Recordó que en lo corrido del año 2023 “tenemos 47 delincuentes capturados por los delitos de extorsión, que es una actividad muy importante para lograr desarticular la capacidad de finanzas de estos delincuentes que hoy se encuentran privados de la libertad y que de manera osada envían amenazas a través de redes sociales”.

¿Qué dijo 'Negro Ober'?

Alias Negro Ober, uno de los criminales más peligrosos del Caribe colombiano, lanzó una aterradora amenaza a las autoridades para vengar la captura de su esposa. Desde la cárcel en la que se encuentra recluido en Girón, Santander, aseguró que asesinará a comerciantes y policías.



Ober Ricardo Martínez, cabecilla de 'Los Rastrojos Costeños', advirtió a la Fiscalía y a la Policía que tomará graves acciones contra comerciantes en Bogotá, Cali, Villavicencio, Barranquilla y Soledad, por la captura de su pareja sentimental, alias Johana.



En los videos, el condenado a más de 40 años de cárcel por diferentes delitos, lanzó amenazas dirigidas a funcionarios de la rama judicial, de la Policía, comerciantes y la población de Barranquilla y el Atlántico en general. En el video manifestó que los fiscales debían usar chalecos antibalas y buscar protección. También que en el cruce de fuego caerían personas inocentes.



“A mi mujer no la van a poner a pagar por los actos míos, yo pago y me hago responsable de mis actos; mi mujer no tiene nada que ver en nada... se murió el fiscal Pecci, también se puede morir cualquier fiscal. Estoy decidido hacer lo que sea, o me sueltan a mi mujer o acabo con todo, que Dios los bendiga”, se escucha en uno de los videos.