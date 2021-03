Álvaro Uribe: audiencia de preclusión del caso ya tiene fecha

Jhon Edward Montenegro Jimenez

La audiencia de preclusión del caso del expresidente Álvaro Uribe por presunta manipulación de testigos y fraude procesal se llevará a cabo el 6 de abril a las 8:00 a.m.



La Fiscalía, que pidió la preclusión del proceso, deberá exponer sus razones.



Además, declararán el senador Iván Cepeda, el exfical Eduardo Montealegre y la Procuraduría.

El juez deberá decidir, luego de escuchar a las partes, si precluye o no el caso del expresidente.



En cualquiera de los escenarios, siempre y cuando haya apelación de una de los implicados, el expediente pasaría al Tribunal Superior de Bogotá.



En principio, la Fiscalía pidió la preclusión del caso "luego de la valoración integral de los elementos materiales probatorios, la evidencia física y la información legalmente obtenida durante el curso del proceso” se estableció que “varias de las conductas por las cuales se vinculó jurídicamente al excongresista no tienen la característica de delito, y otras que sí lo son, no se le pueden atribuir como autor o partícipe”.