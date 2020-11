Ataques armados en Antioquia y Cauca son resultado del "narcoterrorismo", dice Duque

Erika Mantilla

El presidente Iván Duque señaló que los hechos de violencia registrados el pasado fin de semana en Antioquia y Cauca están relacionados directamente al narcotráfico, asegurando que se viven los efectos del aumento de este fenómeno entre el 2015 y el 2018.



"Muchas de las crueles circunstancias de asesinatos colectivos, como las que vimos tristemente en las últimas horas, obedecen a ese fenómeno del narcoterrorismo. Criminales como ‘Mayimbú’, como ‘Iván Márquez’, como el ‘Paisa’, como ‘Santrich’, como ‘Iván Mordisco’ responden a esas estructuras donde el narcotráfico es el combustible de su accionar", aseveró.



Uno de los ataques armados a los que se se refirió el mandatario se registró en una finca cafetera de Betania, Antioquia, y dejó siete personas muertas en el sitio. Posteriormente otras tres fallecieron mientras recibían atención hospitalaria.



El segundo tuvo lugar en el municipio de Argelia, Cauca, donde cinco personas fueron asesinadas en una discoteca.

El pronunciamiento se dio en medio de la clausura del Curso de Altos Estudios Militares (Caem) y el Curso Integral de Defensa Nacional (Cidenal).



Duque señaló que durante el gobierno de Juan Manuel Santos en materia de seguridad y narcotráfico, la situación nacional desmejoró.



"Entre el 2015 y el 2018, lo ganado en muchos años se fue al traste porque en ese periodo se dio el mayor crecimiento exponencial de los cultivos ilícitos en nuestro país, pasando de menos de 60 mil hectáreas a más de 200 mil", indicó Duque.



Insistió que no es momento de divisiones para enfrentar el narcotráfico.



Dijo que este es un problema que debe abordarse de manera integral y afirmó que es la razón principal por la que su política de lucha contra las drogas incluye acciones de salud pública.



“Enfrentar este fenómeno no puede quedar en ideologismos ni demagogias populistas. Derrotar el crimen no es de izquierda ni derecha, es de sentido de común, es para darles bienestar a los ciudadanos”, señaló.