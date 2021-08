"AstraZeneca no tomaría represalias por divulgación de contratos": Minsalud

El ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz Gómez se refirió a la polémica por la divulgación de los contratos para la compra de vacunas contra el covid-19 de las farmacéuticas Pfizer y AstraZeneca, luego de que el Consejo de Estado los cargara en la plataforma pública del Sistema de Gestión Judicial como documentos que ayudarían en la resolución de una tutela.



Ruiz apuntó que se han adelantado varias reuniones con las farmacéuticas, en las que se aclaró que "la situación se dio en la rama judicial y no en la ejecutiva, que fuimos quienes firmamos el contrato, y que se da por una omisión involuntaria como lo manifestó el Consejo de Estado".



De acuerdo con el titular de la cartera de Salud, Pfizer escaló la situación a su nivel global, por lo cual aún se espera una respuesta concluyente por su parte; no obstante, la llegada de biológicos para la aplicación de segundas dosis está garantizada. En cuando a AstraZeneca, "se dieron las explicaciones, ellos manifestaron no estar conformes, pero no van a tomar represalias".



"Confiamos en las aclaraciones presentadas con suficiencia y las relaciones establecidas hasta la fecha en el marco de estas negociaciones para, de esta manera, procurar contener el impacto y el daño que esto pueda acarrear en el Plan de Vacunación", afirmó.



El Ministro subrayó que los laboratorios no han considerado suspender la venta de sus biológicos al país y lamentó que esta situación se presentara en un momento en el que se está considerando la adquisición de vacunas para el próximo año.



"Todavía no hay una evidencia concluyente sobre la necesidad de revacunación, pero desde el punto de vista presupuestal y de previsión que debemos hacer, tenemos que dejar definido el presupuesto y las negociaciones para la adquisición de vacunas para el año entrante y para refuerzos. Es una situación compleja y esperamos reducir y/o mitigar el impacto generado a través de las conversaciones con las farmacéuticas", manifestó.