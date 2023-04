'Antonio García', cabecilla del ELN, le respondió a Petro sobre amenazas a periodistas

Luego de que Twitter suspendiera su cuenta, el máximo comandante de la guerrilla del ELN, 'Antonio García', por medio de un comunicado le respondió al presidente Gustavo Petro sobre las amenazas contra las periodistas Vicky Dávila y María Alejandra Villamizar.



En el informe titulado '​Democracia no es cerrar, es abrir', en el que habla sobre lo que para él -'Antonio García'- fue interpretado como una 'amenaza' contra las comunicadoras, indicó que no ha dicho mentiras por medio de sus "mensajes o trinos".



Además, señaló que, "no he anunciado públicamente acuerdos que no se hayan pactado en la Mesa. Por el contrario salí a clarificar que se estaba mintiendo. Eso puede verificarse en lo que ha venido aconteciendo en la Mesa de Diálogos que tenemos con el Gobierno colombiano. Pienso, no es delito pensar o ¿también ya lo es?, es más delito mentir que aclarar que se está mintiendo. Es quizá eso lo que incomoda".



Sobre los mensajes contra Vicky Dávila y María Alejandra Villamizar, el jefe de la guerrilla del ELN, dijo que aunque estos comentarios le "ocasionaron molestias al Presidente Petro", estos deberían ser revisados "para mirar si estoy amenazando o intimidando".



DEMOCRACIA ES ABRIR, NO CERRAR

Antonio García, Primer Comandante de ELN@antonioGaCDTE

"Que por estos trinos se solicite que se me cierre la cuenta diciendo que estoy amenazando a alguien no es objetivo, pues con trinos no insulto a nadie"

Leer completo: https://t.co/nAeYcgiquG pic.twitter.com/8uJYO3bmZG — Delegación ELN (@DelegacionEln) April 5, 2023



Asimismo, 'Antonio García' indicó que conoce "físicamente a María Alejandra y he conversado en persona, a Vicky no, pero he hablado en más de una oportunidad por teléfono, jamás las he ofendido o amenazado, además nunca me lo han dicho. Por el contrario, últimamente Vicky me ofrece una entrevista, cosa que agradezco".



Con respecto a la alegoría que hizo con la canción de Darío Gómez, el jefe del ELN aseguró que si hubiese conocido su gusto musical le hubiera dicho "que le gustaba Ricardo Arjona, Eros Ramazzotti, Elton John u Juan Luis Guerra, hubiese salido, de pronto mejor. No me dio esa oportunidad, pues no me gusta la música de despecho, pero la respeto".