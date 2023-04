Twitter suspendió la cuenta de Twitter de Antonio García, comandante del ELN, luego de que amenazara públicamente a la directora de la Revista Semana, Vicky Dávila, y a la periodista María Alejandra Villamizar, de Noticias Caracol.



Al buscar el usuario en Twitter @antonioGcdte, como aparecía Antonio García, ahora sale un mensaje en negrilla con la frase "cuenta suspendida. Twitter suspende las cuentas que incumplen las reglas".



Sobre el mediodía de este martes, el líder del grupo guerrillero lanzó un comentario en contra de las críticas que las dos periodistas han hecho frente a las negociaciones que el Gobierno adelanta con la guerrilla del ELN.



"Los militares nos han golpeado en estos meses, y nosotros a ellos... así que "puño y puño no es pelea", escribió en esa red social como referencia al ataque en el Catatumbo, donde murieron nueve militares.



"A María Alejandra Villamizar se le subió Vicky Dávila a la cabeza. Los dolores, duelen igual en ambas partes, por eso debemos respetarnos", fueron las palabras del Comandante del ELN que desataron una ola de mensajes de rechazo.



El trino de García apareció luego de que la periodista María Alejandra Villamizar publicara una columna de opinión en El País de España titulada 'Nadie es eterno en el mundo', en la que mencionó que el ELN cree que "con sus premisas de revolución pueden seguir con las armas y con los explosivos para mantenerse vigentes".



En alusión a la misma letra musical de Darío Gómez, el cabecilla guerrillero del ELN escribió: "Le respondo con la misma canción de su cantante preferido. Sufrirás, llorarás mientras te acostumbres a perder, después te resignarás cuando ya no me vuelvas a ver", mensaje que fue tomado como intimidación y amenaza en contra de las conocidas comunicadoras.

Petro respondió

El presidente Gustavo Petro fue uno de los primeros en reaccionar a las palabras de Antonio García. Minutos después de que se conociera el polémico trino, escribió un fuerte mensaje.



"Cualquier hombre que tenga control sobre armas y hable con periodistas desarmadas, sin su voluntad, debe saber que su sola presencia, su sola palabra puede representar una amenaza potencial. Es, de facto, una ruptura de la libertad", trinó.



Además, aseguró que su Gobierno defiende la democracia y la libertad de prensa y pidió a las autoridades competentes garantizar la integridad de las periodistas.



Nuestro gobierno defiende decididamente la libertad de prensa, uno de los pilares de cualquier democracia. Rechazamos los mensajes amenazantes contra las periodistas @MariaAlejaVM y @VickyDavilaH.



Por su parte, la directora de la Revista Semana, Vicky Dávila, manifestó que asume la mención que hizo Antonio García como una clara amenaza.



A este mensaje se sumó la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), que indicó que este tipo de actos por parte de 'Antonio García' atentan contra la independencia editorial de los medios y la libertad de prensa.