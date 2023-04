Nueva polémica en la Cancillería: Cónsul en Barcelona es técnica en diseño de modas

“Esta serie de nombramientos habla muy mal de Colombia ante las diferentes representaciones diplomáticas a las que la Cancillería envía estas personas sin preparación y sin absolutamente ningún bagaje en mérito. Somos el hazmerreír a nivel internacional y denota una falta de seriedad por parte del Gobierno Nacional”.



Con esas palabras se refirió la directora de ‘Yo quiero ser diplomático’, Astrid Camelo, al nombramiento de Karen Natalia Carvajal, técnica en diseño de modas, como cónsul de Colombia en Barcelona.



La diplomática está ejerciendo ese cargo desde el pasado 2 de noviembre de 2022, pero solo fue hasta esta semana que se conoció por la denuncia realizada por el abogado Daniel Briceño, quien dio a conocer el documento que la acredita.



La denuncia por el nombramiento de Carvajal ya fue admitida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y se adjunta a la lista de los diplomáticos controvertidos del Gobierno de Gustavo Petro que no cuentan con los requisitos de formación establecidos para ocupar ese tipo de cargos fuera del país.



De hecho, el mismo documento del Departamento Administrativo de la Función Pública establece que aunque no cuente con los requerimientos, Carvajal podía posesionarse como cónsul.



“Con relación al segundo requisito, el cual es, poseer título universitario oficialmente reconocido, expedido por establecimiento de Educación Superior, se puede verificar con los soportes aportados por la señora Karen Natalia Carvajal Gómez, que cursó y aprobó seis semestres en la escuela de diseño & mercadeo de moda ‘Arturo Tejada’ y le confirieron el título de Técnico en Diseño de Moda, por lo que no cumplirá con el segundo requisito en la norma”, señala el texto del Ministerio de Relaciones Exteriores.



Y agrega: “No obstante lo anterior, la misma norma señala que si se posee título universitario se podrá optar por la de acreditar experiencia, según exija el reglamento”.



En ese sentido, Camelo observa que “esa clase de cargos buscan fortalecer las relaciones diplomáticas y con ello todo el espectro comercial de intercambios de cooperación, pero cuando el Gobierno posesiona a personas sin ningún tipo de experiencia y simplemente paga favores, se genera un distanciamiento, porque cuando uno no conoce llega a aprender y no a liderar”.



Además, menciona que, el hecho de que casos como este se den de forma tan frecuente demuestra que “no hay una estrategia clara de política exterior, porque esos nombramientos deberían responder a lo que está buscando Colombia en el extranjero”.



De otro lado, el canciller Álvaro Leyva deberá responder por esos nombramientos y otras irregularidades de su ministerio ante la plenaria de la Cámara de Representantes el próximo 12 de abril cuando se realice la moción de censura en su contra.



La citación se da en medio del incumplimiento de Leyva, sin presentar oficialmente una excusa para no presentarse, a ocho llamados hechos por la corporación a responder a los cuestionamientos de los congresistas.



Por ello, los representantes radicaron la proposición y se hará el debate para después de la Semana Santa.