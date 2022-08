Alias Otoniel pidió al Clan del Golfo suspender el Plan Pistola contra la Fuerza Pública

El antiguo líder del Clan del Golfo, Dairo Antonio Úsuga, conocido como alias Otoniel, le pidió a este grupo armado suspender el denominado Plan Pistola contra la Fuerza Pública.



'Otoniel' envió un comunicado desde la cárcel de máxima seguridad en Estados Unidos en la que está, luego de ser extraditado desde Colombia, según reveló Semana y W Radio.



"Un llamado al estado mayor de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) para cesar las actividades en contra de la fuerza pública de Colombia. No más paros armados que le están haciendo daño a la población civil", se lee en el comunicado.



Lea aquí: El lado humano de los policías asesinados por el Clan del Golfo y las disidencias del ELN



Además, alias Otoniel hizo un llamado al Gobierno entrante de Gustavo Petro para buscar un acuerdo de paz.



"Se le hace un llamado al Gobierno nacional para buscar un acuerdo de paz que todos los colombianos anhelamos”, señala la comunicación.



La macabra estrategia del Plan Pistola es una 'guerra' decretada por el Clan del Golfo y ejecutada por sicarios que les disparan a sangre fría a los miembros de la Fuerza Pública, cerca de sus casas o incluso en frente de sus familias. A otros les han segado la vida francotiradores o atentados con explosivos.



El Clan del Golfo ha matado a una veintena de policías en una exhibición de fuerza de cara a una eventual negociación con el próximo gobierno de Gustavo Petro, que asume el próximo 7 de agosto.



Petro ya había planteado "negociaciones jurídicas" para que las organizaciones del narcotráfico entreguen las armas a cambio de beneficios penales.

"No puede hablar con su familia ni recibir correspondencia"

Cabe mencionar que alias Otoniel compareció este martes ante la jueza que instruye su caso por tráfico de drogas en un tribunal de Nueva York, para quejarse, a través de su abogado, de que no puede hablar con su familia ni recibir correspondencia.



En una comparecencia de trámite en presencia del reo vestido con el buzo color naranja de los presidios estadounidenses y con mascarilla, su abogado Alexei Schacht reclamó a la jueza Dora Irizarry que el mes pasado su cliente no pudo realizar la llamada mensual a un familiar o allegado a la que está autorizado. Tampoco recibe correo tradicional, ni siquiera documentos "necesarios para el caso", dijo.



La fiscalía adujo que en su posesión se ha encontrado un dispositivo electrónico con documentos en español, cuyo contenido está aún por determinar. 'Otoniel', que puede disponer de computadora, no tiene conexión a internet.



La próxima vista está prevista para el 18 de octubre y se espera que entonces se pueda fijar una fecha para el juicio del sanguinario capo del Cartel del Golfo, a quien la justicia estadounidense juzgará por "empresa criminal continuada" y "conspirar para manufacturar y distribuir cocaína" ya que el tercer cargo, uso de armas para el tráfico de droga, fue desechado debido a que no está incluido en los términos de la extradición del colombiano.



Conocido también como 'Mao', 'Gallo' o 'Mauricio Gallo', si es declarado culpable puede ser condenado a cadena perpetua. Su hermana, Nini Johana Úsuga, alias La Negra, fue extraditada el pasado 1 de julio a Florida (Estados Unidos) para responder también por narcotráfico.



El fiscal del tribunal federal de Brooklyn, Breon Peace, dijo de él cuando fue extraditado a principios de mayo que es uno "de los capos de la droga más peligrosos y más buscados del mundo".