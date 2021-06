Alias Gabino deja la comandancia del ELN por enfermedad; lo reemplaza 'Antonio García'

Natalia Moreno Quintero

Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gabino, dejó de ser el máximo comandante de la guerrilla del ELN debido a una enfermedad que le afecta desde el 2018. Alias Antonio García asumirá el liderazgo del grupo guerrillero.



El ELN hizo público un video en el que 'Gabino' sostiene que “todas y todos los que en Colombia y el mundo reconocen en el Ejército de Liberación Nacional, ELN, una fuerza guerrillera rebelde y alzada en armas, tienen el derecho de saber que he renunciado a continuar siendo miembro de la Dirección Nacional”.



El saliente jefe del ELN dijo que desde el 2018 ha recibido un tratamiento médico en Cuba, lo que ahora le “impide desarrollar mis funciones como primer comandante del ELN, lo que me llevó a presentar la renuncia a dicho cargo la cual ha sido aceptada”.



'Gabino' explicó que “el ELN y el pueblo colombiano pueden seguir contando con mis esfuerzos en la lucha por una Colombia en paz con justicia social, dentro de esta organización a la que seguiré siendo fiel hasta las últimas consecuencias y disponible como miembro representante del ELN para próximas Conversaciones de Paz, labor que he venido ejerciendo desde 2018”.

El nuevo máximo comandante es Eliécer Erlinto Chamorro, identificado con el alias de Antonio García, quien es reconocido como el jefe militar de esa organización guerrillera y ha liderado las acciones de ataques terroristas contra infraestructura petrolera en el país.



La guerrilla del ELN además reveló que la dirección nacional la integran Israel Ramírez Pineda, alias Pablo Beltrán, quien asume ahora como segundo comandante del ELN y Gustavo Aníbal Giraldo Quinchía, conocido como alias Pablito o Pablo Marín' que fungirá como el tercero en la línea de mando.



Al revelar la nueva línea de mando, el comunicado del ELN con fecha del 14 de junio indicó que “se hacen los ajustes pertinentes en la línea de mando, tanto en el comando central como en la dirección nacional; la continuidad en sus políticas es también parte de la institucionalidad en el ELN, por tanto la estabilidad en sus planes y protecciones”.