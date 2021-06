Seis conmovedoras frases de Ingrid Betancourt ante sus secuestradores

Jhon Edward Montenegro Jimenez

Ingrid Betancourt, quien estuvo secuestrada más de 6 años por las Farc, confrontó este miércoles a los ex miembros el secretariado de la desaparecida guerrilla, en un espacio organizado por la Comisión de la Verdad.



La política colombo-francesa dijo al inicio de su discurso que el secuestro causa un dolor irreparable y que hablar sobre este flagelo no es una formalidad relacionada a los acuerdos de paz, sino un ejercicio espiritual.



A lo largo de media hora, Betancourt reflexionó sobre el flagelo al que fue sometida por la guerrilla y los retos de enfrentarse al país tras su liberación.



A este encuentro asistieron los exFarc Rodrigo Londoño, Pastor Alape y Carlos Antonio Lozada.



Estas fueron las frases que dejó la intervención de Ingrid Betancourt:

“Todos los que estuvimos en el ojo del huracán de la guerra nos levantamos al unísono ante Colombia para decirle al país que la guerra es un fracaso”

Pese a estar varios años en cautiverio en la selva, Betancourt sostiene que la salida al conflicto no son las armas, sino, más bien, el diálogo.

“Volver del cautiverio es ser señalado. A uno lo acusan de ser el responsable, de haber dado origen al drama que nos tocó vivir. No solo llega uno quebrado, sino que tiene que defender su buen nombre y restablecer la verdad"

La colombo-francesa de 59 años resaltó las dificultades y prejuicios a los que se ha enfrentado tras su liberación.

“Pero que la memoria no nos incite a la venganza, sino que sea una memoria grande que nos ayude a comprender la tragedia”

Instó a que los testimonios de las víctimas sirvan para entender el conflicto y sus consecuencias, pero no para alimentar el odio.

"Debo confesarles que me sorprende que nosotros de este lado estemos todos llorando, y que del otro lado no haya habido una sola lágrima"

Así, Betancourt dejó en entredicho el arrepentimiento y los testimonios contados por los victimarios hasta ahora.

"Mientras las pesadillas sean solamente nuestras, mientras ustedes no se despierten por la noche con las mismas pesadillas que nosotros, estaremos todavía en la distancia de no poder explicarle a Colombia lo que realmente sucedió"

De esta manera consignó que continúa sufriendo los efectos del secuestro y que sus captores no acaban de comprender el daño causado.

"¿Cómo van a reparar a las víctimas? ¿dónde están los recursos del narcotráfico acumulados en los años de guerra?"

Cabe resaltar que los exguerrilleros firmantes del acuerdo que comparecen ante la JEP deben confesar sus crímenes y reparar a sus víctimas para no ir a la cárcel y recibir penas alternativas.

Hablar "desde el corazón"

Ingrid Betancourt fue liberada en 2008 en la recordada operación militar 'Jaque'.



Según la Comisión de la Verdad, 21.396 personas fueron víctimas de secuestro por parte de las extintas Farc.



En su discurso, Betancourt instó además a los exFarc a hablar "desde el corazón" y no "desde la política".



"¿Pueden imaginarse la ausencia que le causaron a nuestros hijos, de padres y madres que fueron arrebatados?", cuestionó al referirse a los ex miembros del secretariado de las Farc.



Dijo también que "no todo está olvidado. Esto no es un ejercicio para hacer 'tabula rasa' sino para recordar".



"Como colombianos no queremos volver nunca al pasado, estamos listos para enmendar y construir, hombro a hombro, un nuevo futuro para todos", concluyó Betancourt.

Reviva el discurso completo