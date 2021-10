Alerta por más de 4 mil personas fallecidas que registran como vacunadas contra el covid-19

La Contraloría General de la República, en un informe presentado este martes, alertó que en el país se registra un total de 4.356 personas fallecidas que aparecen vacunadas contra el covid-19.



Las irregularidades en la ejecución del Plan Nacional de Vacunación encontradas por el ente de control, también hacen referencia a denuncias como pérdidas de vacunas, vacunas aplicadas a personal no autorizado y proceso contractual de biológicos adquiridos por el Gobierno Nacional.



Los resultados sobre Seguimiento y Vigilancia al Plan Nacional de Vacunación entregados por la Contralora Delegada para el Sector Salud, Lina María Aldana, detallan que a la fecha el país acumula una pérdida de 25.391 dosis contra el covid-19.

Lea también: Tercera dosis anticovid se aplicaría a mayores de 50 este año y a toda la población en 2022



“La gran causa de la pérdida de estas dosis es porque no se cumple con la cadena de frío. Es de resaltar que el cuidado en la cadena de frío no es un procedimiento nuevo. Esto siempre se ha utilizado no solamente para las vacunas de covid-19, sino que es una característica especial para algunos biológicos y que se debe cumplir sí o sí”, detalló Aldana.



Otra de las situaciones que la contraloría encontró es el caso de una persona en la ciudad de Cali, que había sido vacunada contra el covid-19 en siete oportunidades. Asimismo, la entidad encontró casos donde se ha presentado combinación de biológicos en aplicación de primera y segundas dosis, a pesar que dicho proceso aún no está establecido por el Ministerio de Salud.



Frente a la incertidumbre del cumplimiento de la inmunidad de rebaño antes de que finalice el año, una de las alertas emitidas por la Contraloría desde el semestre pasado, la entidad informó que adelanta reuniones con el Ministerio de Salud en la que esta entidad ha informado de próximas jornadas de intensificación en la vacunación, para lograr la meta establecida por el Gobierno.



Entre las estrategias informadas está la posibilidad de abrir en las próximas semanas la vacunación para la población entre 6 a 11 años. Además, el Ministerio de Salud estableció la meta de vacunar a 55 millones de colombianos con la primera dosis antes del 15 de noviembre.



Finalmente, la Contralora Delegada para el Sector Salud evidenció retraso en los pagos a las IPS vacunadoras. A la fecha solo se ha pagado el 59,7 % de todas las cuentas radicadas por la aplicación de las vacunas, a corte del 13 de octubre.



“La plataforma PAIWEB ha presentado errores que hasta la fecha no se han solucionado. Sigue siendo una plataforma muy pesada y posiblemente esta sea una de las causas que da lugar a que los procesos de pago no se realicen de forma oportuna”, puntualizó la funcionaria.