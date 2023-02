Alberto Recio, el caleño que es líder en la tabacalera Philip Morris, busca contribuir en la vida de los fumadores

Las tendencias mundiales del bienestar corporal y el cuidado de la salud han generado impactos enormes en industrias como la del tabaco, que se han visto retadas a evaluar sus cartas para seguir al frente de un negocio. Una de esas compañías es Philip Morris, la multinacional reconocida en el sector, que viene diseñando productos alternos al cigarrillo para estar al ritmo de las nuevas dinámicas de consumo.



Y en medio de este proceso, un caleño llegó a la presidencia del Clúster Andino de esta tabacalera, la más importante del mundo, convirtiéndose en el primer colombiano en este cargo. Se trata de Alberto Recio Ramos, profesional en Administración de Empresas de la Pontificia Universidad Javeriana, quien ahora lidera la compañía en Colombia, Venezuela, Perú y Ecuador.



Recio llega al mando del clúster Andino luego de su paso por México, donde fue jefe de operaciones. Recientemente asumió el rol de presidente con la expectativa de liderar el propósito de transformación de Philip Morris International, PMI, con un enfoque claro: “Siempre he creído que el bienestar de las personas es la prioridad de las organizaciones y que, junto con el trabajo constante y en equipo, son la clave para los buenos resultados de negocio”.



El caleño llegó a Philip Morris International en el 2010, luego de planear durante un tiempo un cambio profesional, que terminó con el llamado de la tabacalera para hacer parte de una de las transformaciones más importantes y grandes de la industria del tabaco a nivel mundial.



Su liderazgo y el conocimiento que aporta a países latinoamericanos, van siempre de la mano con la búsqueda del bienestar de las personas, y con la visión de aprender de las situaciones con perseverancia y resiliencia, esos, considera, son los atributos que más lo definen.



Recio Ramos habló con El País sobre su nuevo cargo y los retos de la industria del tabaco en la región.



Llegó hace unos meses al cargo, ¿cuál ha sido el principal reto con el que se ha topado hasta ahora?

Philip Morris International, (PMI), atraviesa una transformación que no encuentra precedentes similares que se le comparen. Nuestra decisión es clara: sabemos que, con los incentivos regulatorios adecuados y el apoyo de la sociedad civil, dejaremos de vender cigarrillos en un periodo de 10 a 15 en años en muchos países. Ahí está el reto más importante.

A primera vista parece paradójico que los fundadores de la marca número uno de cigarrillos en el mundo de los últimos 50 años, planeen dejar de comercializarla en el futuro. Nosotros, por el contrario, sabemos que lo correcto es que los cigarrillos se conviertan en piezas de la historia de la humanidad, que se encuentren únicamente en los museos.



¿Cuáles son las alternativas que reemplazarán al cigarrillo para que la multinacional siga vigente en los mercados?

Desde PMI hemos desarrollado productos de calentamiento de tabaco como IQOS – que se encuentra en Colombia- y también un cigarrillo electrónico (Veev) y bolsas de nicotina que no se comercializan en el país. Los tres tienen algo en común: son libres de combustión. Es decir, no queman el tabaco, y gracias a esto, reducen sustancialmente el riesgo en comparación con el cigarrillo en donde sí se quema el tabaco.



¿Y cómo reciben los usuarios estos cambios? ¿Qué está pasando entre los fumadores de países como el nuestro?



Colombia ha sido históricamente una prioridad para la compañía. En el 2017 fuimos el primer país elegido por PMI en América Latina para introducir nuestro dispositivo IQOS. Hoy ya son cerca de cien mil adultos fumadores quienes se han cambiado a una mejor alternativa como IQOS y han dejado el cigarrillo.



Gracias al cambio de estos fumadores adultos, en los últimos 5 años, cerca de 680 millones de cigarrillos se han dejado de encender en Colombia en reemplazo por los productos de calentamiento de tabaco.



En la actualidad la tendencia, especialmente entre los jóvenes, es el uso de vapeadores, ¿qué opina de esto?



En esto se debe ser categórico siempre: los menores de edad, las personas que no fuman y las mujeres embarazadas no deberían consumir estos productos. Las alternativas libres de combustión como productos de tabaco calentado y vapeadores son única y exclusivamente para adultos fumadores.

Por lo anterior, es urgente que en Colombia exista una regulación diferenciada para este tipo de productos acorde a su perfil de riesgo. Un marco normativo que, efectivamente, restrinja el acceso de menores a estos dispositivos y al mismo tiempo, garantice que los adultos fumadores tengan acceso a información actual, suficiente y soportada científicamente, para que conozcan la existencia de mejores alternativas y abandonen por completo el cigarrillo.



¿Cuál es su relación con Cali y qué es lo que más recuerda de ella?

Yo soy el reflejo y resultado de miles de experiencias y anécdotas que viví en Cali. Soy hijo de la ciudad, de la Sultana del Valle. Recuerdo con alegría mi paso por la Universidad Javeriana, de donde soy egresado.

Cuando tengo la oportunidad de estar en Cali, me gusta ir con mis amigos a comer una buena empanada en el Obelisco y tardear al lado del río Cali.



¿Cómo influyó la educación que recibió en la Universidad Javeriana en su desempeño como profesional en este nuevo cargo?



Estudié Administración de Empresas porque buscaba tener bases sólidas para liderar un negocio y la universidad me dio eso y la oportunidad de construir comunidad, hacer amigos y tener una buena red de contactos, que se ha convertido en un grupo muy cercano de personas.



La Javeriana también promovió en mí la rigurosidad en el análisis de datos e información. Hoy, casualmente, esa es la base de la transformación que lidero en el Clúster Andino de Philip Morris International: la innovación científica y la tecnología para la construcción de un futuro libre de humo de cigarrillos.



¿Qué recuerda de su formación universitaria, lo que más le gustó, alguna materia o enseñanzas de algún profesor?

Disfruté muchísimo la universidad. Recuerdo levantarme feliz y con ánimo para asistir. Las clases siempre estuvieron en línea con mis expectativas y adicionalmente, busqué en lo posible participar de temáticas relacionadas con mercadeo y estrategia comercial, parte de mis pasiones.



De lo que más me gustó de mi época universitaria fue tener la oportunidad de aprender lo que buscaba y hacer deporte al mismo tiempo; es decir, tener un balance de vida. Fui parte del equipo de fútbol de la universidad y eso también me ayudó a construir muchas conexiones que aún hoy mantengo.



¿Qué les recomienda a los jóvenes caleños que hoy cursan lo que usted estudió para tener logros en el futuro?



Lo primero y fundamental: definan para ustedes qué es éxito. Después, enfóquense en alcanzar eso que definieron. En mi caso, siempre he tenido la visión de generar un impacto positivo en las personas y buscar alcanzar aquello que no parece posible.



Hoy en PMI quiero contribuir a cambiar la vida de millones de fumadores adultos que merecen saber que existen mejores alternativas que el cigarrillo. Siempre luchen por lo que quieren. Sean resilientes. Aprendan y no olviden nunca que la vida vinimos a disfrutarla.



¿Cómo percibe el ambiente en Cali para emprender y que crezcan las empresas?



Cali está lleno de personas con las ideas y el talento necesarios para el desarrollo de grandes emprendimientos. Esto, junto con las múltiples herramientas y apoyo que brindan las autoridades departamentales y nacionales, es una oportunidad imperdible para catapultar esas ideas y convertirlas en grandes referentes empresariales. Yo, precisamente, estoy desarrollando con un grupo de amigos un emprendimiento sobre investigación de mercados, lo cual ha sido el resultado del trabajo en equipo y una obsesión constante por alcanzar los propósitos que me he trazado.



La apuesta de transformar la industria del tabaco, también cambia los perfiles de los empleados. ¿A qué profesionales reclutan ahora multinacionales como la multinacional Philips Morris?



Desde mi punto de vista, a personas que tengan una sed insaciable de aprender y estén en la capacidad de reinventarse todos los días. El mundo cambia a diario y nosotros también debemos evolucionar.