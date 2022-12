Acusan al registrador Vega de falsificar certificados laborales para llegar al cargo

La congresista del Partido Alianza Verde Catherine Juvinao denunció que el registrador nacional Alexander Vega habría falsificado dos certificaciones laborales para aspirar al órgano electoral en 2019, cuando fue elegido.



Según la congresista, Vega utilizó empresas familiares para avalar experiencia laboral por casi 15 meses. En la primera empresa, denominada Comercializadora Vega e Hijos Ltda, el ahora registrador certificó experiencia por cinco meses, entre finales del 2003 y comienzos del 2004.

Esta es la historia de uno de los secretos mejor guardados del cuestionado Alex Vega: los certificados laborales que presentó para aspirar al cargo, expedidos por empresas familiares que no registran movimientos contables. Las elecciones de 2023 peligran. Vega debe renunciar. pic.twitter.com/xOqChtgSVd — Cathy Juvinao 🏛🇨🇴 (@CathyJuvinao) December 1, 2022



En el caso de la segunda, Martínez & Vega abogados, el registrador supuestamente laboró entre septiembre de 2018 y julio de 2019.



Sin embargo, la anomalía que denuncia Juvinao es que ambas empresas no tuvieron movimientos contables cuando Vega trabajó ahí.



“Conseguimos toda la información de la Cámara de Comercio de estas empresas. Y allí fue donde nos dimos cuenta de que para los años en los que el registrador certifica la experiencia, ninguna de las empresas tuvo movimientos contables”, aseguró la representante a la Cámara.



Además, la congresista presentó soportes que evidenciarían “cero ingresos por actividad, cero gastos operacionales, cero pasivos, cero activos, casi que nulo patrimonio, y lo más curioso, cero trabajadores contratados. Parece que son empresas fantasmas, de papel. Estamos ante una situación muy compleja y es que el registrador posiblemente nunca cumplió los requisitos ni tenía la experiencia”.



A esto se suma que, según la denuncia, la congresista advirtió que una de las empresas recientemente aumentó “sus activos y patrimonio de forma considerable, aún cuando no tiene ningún movimiento contable. La actividad coincide con el momento en que Vega llegó al Consejo Nacional Electoral y a la Registraduría”.



Juvinao señaló que ya radicó varias solicitudes formales de investigación o indagación sobre este caso para conocer a fondo las actividades de ambas empresas.



Por el momento, el registrador Vega no se ha pronunciado sobre estas acusaciones.