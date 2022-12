Davivienda colapsó: usuarios en redes sociales reportan caída de varios servicios bancarios

Usuarios de los servicios de Davivienda reportaron la caída del sistema bancario en la tarde de este jueves 1 de diciembre. Aunque hasta el momento no hay un pronunciamiento oficial, a través de redes sociales muchos ciudadanos señalaron que diferentes plataformas asociadas al Banco colapsaron.



Según el reporte de decenas de personas que utilizan los servicios bancarios de Davivienda, los cajeros automáticos, tarjetas de crédito y débito no están funcionando.



También la aplicación de Daviplata y la app móvil de Davivienda presentan fallas. Según los internautas, al intentar acceder con sus datos la aplicación muestra el mensaje “comunicación no disponible en este momento”, por lo cual es imposible realizar transacciones en sus cuentas.



Lea aquí: Este jueves se expedirá decreto sobre subsidio del Soat, aseguró Ministro de Transporte



Algunos usuarios reclaman que esta falla del sistema se presente en plena quincena e inicios de la temporada decembrina: "no puede ser que se bloqueen un 1 de diciembre, nos perjudican".



“No sirven las aplicaciones, no sirven los cajeros automáticos, no sirve DaviPlata. No sirve nada. Gravísimo”, escribió en Twitter una usuaria.



“Funcionarios informan que no hay línea para diversas transacciones tanto en oficinas como en cajeros a nivel nacional”, señaló otro ciudadano.



El colapso de estas plataformas se suma a las dificultades que han evidenciado usuarios de otros servicios bancarios como Bancolombia y Nequi en los últimos días.