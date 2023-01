Abren investigaciones por casos de corrupción en la Unidad Nacional de Protección

La Procuraduría General de la Nación decidió abrir investigación disciplinaria por tres casos de corrupción al interior de la Unidad Nacional de Protección, UNP, por los blindajes falsos en los vehículos, la incautación de una camioneta con cocaína y al presidente de un sindicato por ofrecer servicios de protección de forma ilegal.



La primera investigación se refiere a falsos blindajes de vehículos donde se estableció cinco vehículos arrendados por la empresa Neostar Seguridad de Colombia a la UNP con un nivel de blindaje IIIA en noviembre de 2018 y que fueron asignados a esquemas de seguridad de líderes sociales y funcionarios públicos, no cumplían con los requisitos técnicos exigidos en los contratos como el número de capas, el material de protección balística, blindaje solo en los vidrios o huecos balísticos desprovistos de blindaje.



Por otra parte, se abrió investigación al entonces subdirector de Protección, Ronald Rodríguez Rozo y al coordinador del Grupo de Vehículos de Protección para la época, Luis Ignacio Acosta González.



En el mismo caso, también se inició investigación contra Elver Oswaldo Franco Cerquera, jefe Jurídico Encargado -hoy Coordinador del Control Interno Disciplinario- y Mariantonia Orozco Durán, jefa Jurídica Titular para la época, quienes presuntamente por más de 2 años y 5 meses no impulsaron los procesos de incumplimiento contractual por dichos blindajes falsos, procesos que si bien se iniciaron en enero de 2020, solo fueron decididos hasta noviembre de 2022.



Otra investigación es por los hechos del 10 de diciembre de 2022 en Totoró, Cauca, cuando se incautó una camioneta con 168 kilos de cocaína, vehículo asignado al esquema de seguridad del Exsubdirector de Protección de la UNP, Ronald Rodríguez Rozo.



Según la Procuraduría, “si bien el conductor detenido Manuel Antonio Castañeda Bernal, el señor Ronald Rodríguez Rozo y el otro escolta no ejercían funciones públicas al momento de los hechos, se sigue investigando las relaciones de la UNP con el narcotráfico”.



Por último, se abrió investigación contra Wilson Javier Devia Pérez, actual Oficial de Protección de la UNP y Presidente de uno de los 19 sindicatos de dicha entidad, quien presuntamente alquila esquemas de seguridad a personas distintas a sus beneficiares y cobra dinero por “meter” vehículos a la UNP “a trabajar”, al parecer, empleando su influencia sobre los escoltas del sindicato y ubicarlos en la mejor zona.



La Procuraduría practicará las pruebas decretadas para verificar las presuntas conductas y vincular a otros servidores implicados, actuando con celeridad y contundencia contra la corrupción.