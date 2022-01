A pesar del aumento en contagios, muertes por covid-19 en el país siguen estables

Pese a que el número de contagios de covid se ha incrementado de forma considerable en las últimas dos semanas en todo el país, al pasar de 4000 a alrededor de 30.000 afectados, las cifras de fallecidos se mantienen estables entre 30 y 40 víctimas, lo que ha diferenciado este pico respecto a los anteriores.



“Los estudios de genómica del Instituto Nacional de Salud, INS, nos indican que cerca del 70 % de los casos de covid que se han venido teniendo en el país en los últimos días muy seguramente tienen que ver con la variante ómicron”, explicó el ministro de Salud, Fernando Ruiz.



En ese mismo sentido, muchas personas han manifestado su preocupación frente al posible aumento de muertes que se pueda presentar por la circulación de esta variante, algo que parece poco probable, dada la inmunidad que ha otorgado la vacuna para evitar desenlaces graves.

Lea también: Valle reportó 4.871 casos de covid-19 y 15 muertes este domingo

De hecho, según datos obtenidos del sitio web ObservadorCol, que hace una recopilación de las bases de datos del INS, Dane y el Ministerio de Salud, las muertes por Covid-19 en las últimas cuatro semanas tienen una tendencia a la baja.



Así las cosas, actualmente estamos en la semana 98 de la pandemia y las estadísticas arrojan que en la semana 94 se presentaron 249 muertes por esta causa; 186 en la 95; 111 en la 96, y en la semana 97 se registraron solo 60 fallecimientos, con corte al pasado jueves 6 de enero.



Un comportamiento similar se está presentando a nivel del Valle del Cauca, en donde se ha visto que las víctimas mortales por la pandemia de coronavirus mantuvieron una tendencia a la baja durante las últimas tres semanas.



Al tener en cuenta los datos de ObservadoresCol, en el departamento se reportaron 34 personas que perdieron la vida en la semana 95; 28 fallecieron en la 96, y 16 en la semana 97, con corte también al 6 de enero, aunque la ocupación de las Unidades de Cuidados Intensivos sigue subiendo.

Le puede interesar: Seis establecimientos comerciales fueron cerrados durante este fin de semana

“Tenemos una ocupación UCI que va subiendo de forma lenta, pero tenemos capacidad de dar respuesta, pero lo que se está presentando es congestión en los servicios de urgencias y de consulta prioritaria, especialmente en Cali”, afirmó María Cristina Lesmes, secretaria de Salud del Valle del Cauca.



Algunos expertos han manifestado que efectivamente hay una congestión en los servicios de urgencia, pero que se espera que en las siguientes semanas esto no se traduzca en mayor ocupación de UCI y muertes.



“La sensación que tenemos en las Unidades de Cuidados Intensivos en Cali es que verdaderamente no vamos a tener un colapso como lo tuvimos al principio de la pandemia. Obviamente van a existir muchos casos, pero no van a ser una situación que congestione mucho el sistema de salud”, aseguró Elías Vieda, coordinador de la UCI de la Clínica Rey David.



De igual manera, agregó, a manera de ejemplo, que en ese centro asistencial durante los picos anteriores se presentaban alrededor de tres a cinco fallecimientos diarios, pero han registrado una muerte por covid desde que empezó el cuarto pico de contagios.

Puede leer: Asesinan a una familia que se encontraba en su casa en Magdalena

“Con esta variante podemos ver que el virus ya se está debilitando y básicamente podría uno perfilarse a decir que estamos ante el principio del fin de la pandemia, porque ya nos enfrentaríamos a un virus más bien endémico, aunque eso no quiere decir que se deban relajar las medidas de bioseguridad”, opinó Vieda.



A su turno, Germán León, médico internista de la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Versalles, invitó a la ciudadanía a que continúe accediendo a la vacunación, ya que “eso es lo que ahora está salvando muchas vidas en la ciudad”.



“Los pacientes que están llegando a las UCI son personas mayores de los 65 años que no han tenido un esquema de vacunación completo, esos son lo que han fallecido, pero no hay una mortalidad tan alta; podría decir que de siete a diez pacientes que se hospitalizan fallecen uno o dos, pero proporcionalmente con lo que vimos en la ola anterior, son muchos menos”, indicó el especialista León.