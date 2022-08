¡¿A cómo?! A turistas les cobraron más de $2 millones por dos mojarras y cuatro cervezas en Cartagena

Un grupo de turistas ecuatorianos vivió el abuso de los precios excesivos por parte de comerciantes en Cartagena, en menos de una semana de haberse denunciado otro caso de este tipo.



El hecho ocurrió en el sector de Playa Blanca, donde unos "intermediarios" del comercio gastronómico en el lugar, le cobraron a los turistas ecuatorianos la suma de $2'636.358, por dos mojarras y cuatro cervezas.



Al ver este precio en la factura, les pareció algo exagerado y le preguntaron a otros turistas para salir de la duda, hecho que desató la indignación de los afectados y otras personas que se solidarizaron con su caso.

Lea también: Imponen multa a Wingo y Avianca por no atender de forma oportuna quejas de usuarios



En un video que circula por redes sociales, muestra la reacción de indignación de los turistas ecuatorianos y las demás personas que se acercaron a reclamar. Ante esto, los comerciantes decidieron agredirlos.

2 mojarras y 4 cervezas $2.000.000. ¿Las víctimas? Unos ecuatorianos. ¿El lugar? Cartagena… otra vez. Pagaron por presión de los vendedores. Una verdadera mafia en las playas sin ningún tipo de control. La peor versión de la ciudad en años. pic.twitter.com/gbgXa7Vaau — Juan Abel (@JuanAbelG) August 26, 2022

“Nos percatamos de lo que estaba pasando y cuando la señora les hizo el llamado para que le devolvieran lo que habrían cobrado en exceso, porque ya había confirmado que ese no era el valor de lo que consumieron, llegaron una cantidad de personas como en gavilla”, fue el relato de una mujer que fue testigo del hecho.



“De la nada aparecieron las mujeres que hacen masaje, unos que estaban en las lanchas y es ahí cuando yo decido grabar, pero apareció un hombre de nombre Daniel y me tira el celular”, agregó.



La turista afirmó que fue víctima de agresiones cuando se enteraron que grababa lo sucedido. “Daniel me da un golpe en el pecho y obviamente mi esposo reacciona y también sale agredido por el señor que después nos intimida diciendo que nos va a apuñalar”.



Las autoridades locales aún no se pronuncian sobre estas agresiones y abuso en los cobros excesivos a los visitantes a estas playas.