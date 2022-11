62% de venezolanos en Colombia piensa quedarse de manera indefinida en el país

De acuerdo al estudio de percepción frente a los migrantes en Colombia, resultados que fueron presentados en el foro Migración venezolana en Colombia ¿qué va a pasar con los migrantes? revela que el 65% de los migrantes venezolanos radicados en Colombia por más de 3 años, el 62% piensa quedarse de manera indefinida con el objetivo de construir una nueva vida en nuestro país.



Para Alejandro Cheye, rector de la Universidad del Rosario, se satisfactorio conocer la percepción que tienen los migrantes sobre Colombia como una oportunidad de crecimiento y desarrollo para ellos y sus familias, igualmente señaló que el 77% de los migrantes afirma conocer sobre el Permiso de Protección Temporal, de estos el 65% ya cuenta con el documento y de las personas que lo adquirieron el 71% lo califica como una buena herramienta.



De otro lado, al analizar el estatus migratorio de los encuestados, se evidenció un alto porcentaje de personas en condición regular equivalente a un 57%, sin embargo llama la atención que el 13% menciona estar en condición irregular y el 12% en proceso de regularización.



Según los datos consultados por Migración Colombia, hay 2.342.907 migrantes venezolanos en el país, sin embargo con el apoyo de Cifras y Conceptos se realizó un estimado de cuantos venezolanos se encuentran de manera irregular, dejando como resultado una estimación de 726.301 migrantes en esta condición, una cantidad que Migración Colombia no tendría mapeada.



Otro punto que preocupa, tiene que ver con las vías más utilizadas por esta población par ingresar a Colombia, dejando con un 78% a las trochas como la principal vía de acceso a territorio colombiano, seguido de esto los buses informales representan un 17%, las vías formales un 12% y por último el río con un 7%.



Así mismo, el estudio reveló que la principal razón por la que salieron de su país el 87% respondió debido a la situación económica, el 37% buscando nuevas oportunidades laborales, 15% asegura que por la escasez de bienes y servicios, por último el 11% debido a las condiciones precarias.



Pese a la reciente apertura de la frontera entre los dos países, el 91% aseguró que sabían de este hecho y solo el 9% afirmó no tener idea sobre el tema “A pesar de la reapertura y la reactivación económica entre ambos países, acciones lideradas por el Gobierno de Gustavo Petro, el 60% de los encuestados mencionan que no retornarán a Venezuela”, resaltó Alejandro Cheyne.



Este estudio fue liderado por la Universidad del Rosario y la Fundación Konrad Adenauer en Colombia, con el apoyo de la firma Cifras y Conceptos y la Casa Editorial El Tiempo. Para este análisis se encuestaron 2023 personas, 1002 a población migrante venezolana y 1021 a ciudadanos colombianos, que representan la población de acogida.



Estas se llevaron a cabo entre el 2 y el 20 de noviembre en los municipios de Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cúcuta, Cali, Pasto, Cartagena, Santa Marta, Maicao, Bucaramanga y Soacha.