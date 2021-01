Vuelven las alertas por invasiones en el oeste de Cali

Juan Felipe Delgado Rodriguez

Este año continúan las invasiones en diferentes sectores de Cali. La más reciente se alertó hace una semana y media, cuando residentes del sector de Bellavista, al oeste, observaron varias personas -aparentemente vecinos del barrio Mortiñal- talando árboles en el predio del antiguo Seguro Social, lo que daría indicios de un intento de ocupación ilegal en este terreno que hoy está a cargo de la Central de Inversiones, CISA, del Ministerio de Hacienda.



De acuerdo con un residente de Bellavista, cuyo nombre se oculta por su seguridad, desde hace aproximadamente diez días “se empezó a acrecentar el problema de invasiones hacia el lote que colinda con el de nosotros, que es del antiguo Seguro Social. El domingo 17 de enero, cuando estábamos en toque de queda, empezaron a talar árboles indiscriminadamente. Hicimos contacto con los entes locales y ellos hicieron presencia, pero no veíamos mayor diligencia. El domingo se retiraron, pero al otro día volvieron y aparecieron; el viernes ya no volvieron a salir”.

Incluso, durante el fin de semana no se observó movimiento, hasta la mañana de este lunes (ayer), cuando los residentes volvieron a ver nuevamente personas en la zona.



El habitante del sector manifestó que la preocupación es porque “aunque no se ven construcciones ni nada, están dañando la fauna, es un delito; hay guatines, zarigüeyas, culebras, pájaros, gozamos de un microecosistema y ellos lo están dañando; además hay inseguridad”, aseveró Pérez, quien detalló que las personas “llegaban a las 7:30 a.m., llamábamos a la Policía, pero tenían como un campanero, entonces salían y se iban. Otros días llegaban a las 3:30 p.m. hasta las 7:30 o 8:00 p.m. Eran organizados, uno iba cortando el pasto, otro árboles y otro clavando estacas, alcanzaron a hacer divisiones en el terrenos”, precisó.



Al respecto, César Augusto Lemus, líder de la Unidad Contra Invasiones, comentó que desde que recibieron la alerta han estado realizando monitoreos en la zona. “Se asistió con la Policía, efectivamente hubo un intento de invasión, han talado árboles, el jueves pasado intentaron quemar el cerro, pero se tuvo acción de bomberos y policía”.

Agregó que en el lugar “se encontró que la malla en el terreno no existe. Hay sitios del predio que han sido tomados para depósito de escombros”.

En este sentido, comentó que las acciones de control se hicieron durante la semana, y se ordenó detener la ocupación irregular en la zona y también solicitaron a la sociedad comercial CISA realizar cerramiento del área y proveer seguridad privada.

Según César Lemus, el 44.5 % de la ciudad está ubicada en asentamiento precarios.

“Se requiere que esa malla sea recuperada y reforzada, y que se ponga vigilancia en la parte alta del predio. Mientras eso no suceda el terreno va a ser muy vulnerable. Se levantó un acta con propietarios de ese bien inmueble en el que se pone de manifiesto que es obligación de ellos adelantar todas las obras necesarias para evitar que sea nuevamente invadido. Ese predio es tan grande -tiene entre 6 y 8 hectáreas de extensión-, que no se alcanza a controlar con tres vigilantes en la parte inferior”, acotó el funcionario.

De igual forma, el Líder de la Unidad Contra Invasiones de la Alcaldía aseguró que se conoce que las personas que están detrás de este hecho “es un grupo de promotores de este tipo de invasiones en el barrio; tenemos una información preliminar que está por confirmar, y es que estas personas fueron las mismas que intentaron invadir un lote adyacente al parque de la cancha del Mortiñal. La Policía y el grupo de Invasiones tuvo que ir al sitio por lo menos en cuatro oportunidades. Son vecinos del barrio Mortiñal, según las versiones que se tienen”.

Además, comentó que se está “solicitando el apoyo de la Policía y la Sijin para hacer las investigaciones y formalmente denunciar”, aseguró Lemus.

En predio del antiguo Seguro Social, en Bellavista, aparentemente por vecinos del barrio Mortiñal, talan árboles.

Otras invasiones

De acuerdo con el funcionario quien lidera la Unidad Contra Invasiones de Cali, durante las últimas semanas se han hecho varios recorridos, por ejemplo, “en Bella Suiza estuvimos la semana pasada; en el sector La Viga y el corredor férreo”, dijo al tiempo que especificó: “ La ciudad está muy amenazada por su cuatro puntos cardinales, es un problema de muchos años y que por esta época tiende a agravarse, porque la gente aprovecha el inicio de las actividades del año que la Administración está contratando nuevamente recurso humano, y que las autoridades están concentradas en respetar las medidas de bioseguridad”.



Entretanto, un residente del sector, que prefirió ocultar su identidad, pidió también reforzar los operativos, “al frente de la Escuela de Carabineros, porque se ve entre 8 y 10 ranchos, unos alcanzan el borde del río. No sé si es invasión, pero por la forma cómo se construye parece que sí”.



Al respecto, César Lemus precisó que es en el sector de Bella Suiza, en la ribera del río Cañaveralejo, donde se han observado las viviendas. “Hemos ido cinco veces, la semana pasada encontramos tala de bosques, disposición de residuos de construcción y demolición ilegal”.



Por otro lado, en Altos de Normandía se suspendieron dos obras ubicadas en zona de protección. “Les hemos notificado que deben presentar los documentos que evidencien la legalidad del predio para abrir el debido proceso”, señaló el corregidor Ever Saavedra.