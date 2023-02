Vuelve y juega: quejas en Cali por deficiencias e irregularidades en el PAE

A pesar de que el Programa de Alimentación Escolar, PAE, tan solo lleva cuatro días de haber iniciado en la ciudad, ya se han reportado algunas quejas por algunas irregularidades en la prestación de este servicio.



Por ejemplo, el representante a la Cámara Alejandro Ocampo denunció que en el Hernando Navia Varón se están entregando alimentos en mal estado y pidió que la Secretaría de Educación solucione el problema.

“Galletas entregadas como refrigerio en el colegio Hernando Navia Varón de Cali, duras y vencidas desde hace 3 años. Fecha de vencimiento del 27 de marzo del 202”, comentó Ocampo.



Por otra parte, la Asociación Sindical de Educadores del Valle denunciaron otra irregularidad en la Institución Educativa Eustaquio Palacios, ubicada en la Comuna 20. En este caso se publicaron fotografías que evidencian que las porciones para los estudiantes son fueron muy pequeñas.



Ante esta situación, la concejal Ana Erazo se pronunció en sus redes sociales e indicó que “es una situación que ya se ha presentado en otras ocasiones en la ciudad”.



“Esta denuncia la hicimos hace más de un año y medio en la misma institución. Si el PAE, que es la base del programa escolar en Cali, no funciona, el Secretario debe asumir responsabilidad política”, aseveró la cabildante.



Los operadores del PAE en Cali son cuatro: Unión Temporal Proyectando Futuro 2023, Consorcio Valle Solidario 2023, Unión Temporal Nutriendo Cali 2023 y la Fundación Acción por Colombia.



Esta no es la primera vez que el plan de alimentación tiene cuestionamientos en la ciudad, ya que el año pasado uno de los operadores (Luz del Valle) incumplió con la entrega de estos productos y tuvo que ser sancionado.



Actualmente, este programa beneficia a 92 instituciones públicas de la ciudad, lo que quiere decir que hay alrededor de 162.000 estudiantes que reciben estos alimentos a diario.



Al conocer las acusaciones, el secretario de Educación de Cali, José Darwin Lenis, afirmó que no es cierto lo que se está diciendo e invitó a la comunidad a no creer información de redes sociales.



“Frente a la denuncia que estableció el representante Alejandro Ocampo quiero decir que me he ido como secretario a la Institución Educativa Hernando Navia Varón y he identificado que es falsa la información que se compartió. Nosotros hemos entregado el complemento alimentario con una fecha que corresponde al 2023”, dijo.



No obstante, el funcionario no se pronunció ante las denuncias de la Asociación Sindical de Educadores del Valle. “Nosotros como Secretaría de Educación estamos trabajando para que el PAE se entregue en las mejores condiciones, para poder tener permanencia de los estudiantes a la escuela, no podemos permitir que la política, que genera daño y distorsión de la información se posicione como verdad”, agregó.