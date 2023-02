Presentan acción popular para que la Alcaldía invierta en la galería Alfonso López

En mal estado se encuentran algunos espacios de la galería de Alfonso López, por lo que el concejal Juan Martín Bravo presentó una acción popular para que la Alcaldía intervenga este lugar.



“Esta galería está a punto de cumplir 60 años y, pese a la función que le ha prestado a los caleños, jamás ha sido intervenida. Tiene redes de acueducto y alcantarillado de más de 50 años y su estado es lamentable”, dijo.



Asimismo, Bravo comentó que lo que se espera con esta acción popular es que se le ordene a la Alcaldía y a Emcali que hagan una intervención a este recinto. Y, además, indicó que es algo que se debería de hacer con todas las demás galerías de la ciudad.



“Esto es solo el comienzo, cada vez hay más personas que prefieren ir a los supermercados porque las plazas de mercado no les resultan atractivas, incluso corren el riesgo de desaparecer, por eso hay que tomar acciones y remodelarlas”, agregó Bravo.



Daños en los techos, en las fachas y suciedad son algunas de las malas condiciones que tiene la galería de Alfonso López, y que, según el concejal, podrían cobrar vidas humanas si no se les presta atención.



“Si no se les presta atención podría ocurrir lo que pasó hace algunos meses con la galería de Siloé, la cual se incendió. El año pasado radicamos un derecho de petición para preguntar a la Alcaldía y a Emcali cuáles eran las acciones hechas o planeadas para mitigar la problemática, pero la respuesta no fue clara”, concluyó Bravo.



La Alcaldía tiene un presupuesto para intervenir algunos aspectos de las galerías de la ciudad, pero el cabildante opinó que no hay mayor evidencia de que estos recursos se hayan invertido de la mejor manera.