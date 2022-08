Viruela del mono en Cali: autoridades piden medidas de autocuidado para evitar contagios

Considerando que este es un fin de semana de festividades en Cali, con motivo del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez, y ante el aumento de casos positivos de viruela del mono en el país (84 hasta el pasado jueves), las autoridades de Salud recomendaron tomar medidas preventivas para disminuir el riesgo de contagio de este y otros virus en circulación.



La alerta se da no solo por los eventos masivos sino por la visita de muchos extranjeros a territorios como el caleño, donde por esta época hay una gran presencia de personas tanto de Estados Unidos como de Europa, regiones en las que ha crecido, de manera significativa, la viruela del mono.



Desde la Secretaría de Salud de Cali aclararon que, en relación con la viruela del mono, no se han reportado casos positivos en la ciudad. Sin embargo, en eventos masivos como el Petronio Álvarez están desarrollando campañas preventivas centradas, básicamente, en la promoción de medidas de bioseguridad, como el uso del tapabocas. Asimismo, para los pacientes que no tienen el esquema completo contra el Covid-19, se fomenta la vacunación.



Desde la secretaría de Salud del Valle, María Cristina Lesmes, jefe de esta cartera, advirtió que si bien solo hay un caso de viruela del mono en el departamento, “se está haciendo seguimiento, con el acompañamiento de Migración Colombia, de las personas que entran con síntomas que hacen suponer la posibilidad de un nuevo caso”.



Al respecto, la doctora Lyda Osorio, epidemióloga de enfermedades infecciosas y docente de la Universidad del Valle, reconoció que la iniciativa adoptada por Migración Colombia y el Ministerio de Salud es necesaria, sin embargo, aseguró que no es suficiente.



“Es muy difícil que solo a través de controles migratorios se pueda evitar la introducción de nuevas variantes o la diseminación de nuevos virus como ya lo hemos visto, no solamente con el covid o la viruela del mono, sino con otras enfermedades como el Chikunguña y el Zika”.



Por ello, los profesionales de la salud coinciden en que la mejor manera de evitar posibles contagios es a través de buenas prácticas de salubridad y la vacunación.



Síntomas y alertas



EL Ministerio de Salud y Protección Social recordó que la transmisión de este virus depende de que las personas se expongan a circunstancias en las que establecen contacto físico estrecho.



Se puede contagiar de dos maneras: Por contacto directo con secreciones y fluidos corporales de una persona infectada, o de manera indirecta, cuando se tocan o se comparten elementos personales como celular, ropa, sábanas, cigarrillos, copas, bebidas, cubiertos, toallas, cepillos y cualquier otro elemento o superficie que pueda haber estado en contacto con las lesiones de la piel de una persona enferma.



En tal sentido, MinSalud reiteró el llamado a extremar las medidas de autocuidado para evitar el contagio y, además, enfatizó en la importancia del lavado frecuente de manos y el uso del tapabocas.



“Nuestra misión permanente como autoridad sanitaria es alertar, sin ningún tipo de estigmatización, e informar a la ciudadanía los riesgos que existen frente al contagio de la viruela símica, y sobretodo, las medidas que se tomarán para la búsqueda activa -especialmente niños y niñas- sobre poblaciones no vacunadas y encaminar inmediatamente todos los esfuerzos institucionales”, dijo al respecto la Ministra de Salud, Carolina Corcho.



Asimismo, la funcionaria resaltó que la viruela del mono no es una enfermedad de transmisión sexual, ni exclusiva de un grupo poblacional. Lo que quiere decir que el uso del preservativo no es suficiente para evitar el contagio.



Por su parte, Claudia Cuéllar, directora de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud, indicó que, a nivel global hubo un incremento de casos en los últimos siete días y, que hasta la fecha, en Colombia se han registrado 351 alertas provenientes de la base de datos de migración Check-Mig.



Además, hizo un llamado a la población para que entregue información real y oportuna, con el fin de romper las cadenas de transmisión de posibles nuevos casos de viruela símica en el país, más cuando se realizan eventos masivos como el Petronio.