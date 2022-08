Video: patrullera 'influencer' protagonizó pelea con una vecina en Cali

En los últimos días se viralizó un video en el que una patrullera de la Policía, conocida en redes sociales como Alexa Narváez, protagoniza una fuerte discusión con una vecina en Cali.



Al parecer, la policía habría dejado una motocicleta parqueada frente al garaje de la vivienda de una vecina. Aunque en la grabación la mujer no aparece uniformada, los mismos internautas la identificaron, pues es famosa en redes sociales como Instagram, donde acumula más de 1 millón de seguidores.



En el clip grabado por otra persona se observa a Narváez vestida como civil increpando a otra mujer con una actitud desafiante. “¿Cuál es su inconformismo, señorita?”, dice la policía, mientras se acerca a la vecina.



Después de que esta última le dice que la moto está “tapando” la entrada, la patrullera sugiere que la mujer no le había hecho el reclamo antes. “¿Por qué no me dijo nada? Si usted gusta con mucho gusto… o sino llamemos a la Policía”, agrega.



Ante esto, la vecina responde: “Lo que pasa es que con vos no se puede hablar”. Justo en ese momento, otra persona irrumpe y golpea a quien filma la grabación.



Cuando retoman el video, aparece la mujer con sangre cerca de la nariz hablando con la patrullera. “Miren: Policía Nacional, ¿no?” -cuestiona. La patrullera responde: “¿Y dónde dice la Policía Nacional, patética, payasa?”, señalando la ropa de civil que lleva puesta.



Según 90 Minutos, el comandante de la Policía Metropolitana de Cali, el brigadier general Juan Carlos León, ordenó una investigación disciplinaria en contra de la patrullera para determinar si hay lugar para una sanción.