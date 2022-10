Video: Así quedó un bus luego de que enorme árbol le cayera encima en el barrio La Flora

En la tarde de este viernes, se registró la caída de árbol sobre un vehículo de transporte especial en el barrio de La Flora, norte de Cali.



El suceso se registró en la Avenida 6 con Calle 47 Norte y fue atendido por el Cuerpo de Bomberos de Cali y Emcali, pues el árbol tuvo contacto con varios cables de electricidad.



Afortunadamente, este hecho no dejó herido, pues en el momento de la caída del árbol, el bus no llevaba ningún pasajero. De igual forma, el conductor salió ileso del suceso.



"Yo iba circulando y de un momento a otro el árbol cayó sobre la mitad del vehículo. Yo no llevaba pasajeros... ya iba a guardar el bus", contó el conductor del vehículo, Raúl Andrés Betancourt.



En la avenida 6 con calle 47 norte se registró la caída de un árbol sobre un vehículo de transporte especial sin dejar personas lesionadas. Tráfico restringido en el sector.



Árbol caído sobre un vehículo de transporte especial en Cali. Raúl Palacios / El País