Víctor Escobar murió este viernes, tras recibir la eutanasia que esperó por más de un año

Víctor Escobar falleció en la noche de este viernes 7 de enero luego de recibir la eutanasia. Tras una espera de más de un año para que le realizaran el procedimiento, finalmente a las 9:20 p.m. el caleño cumplió su voluntad de morir dignamente.



Víctor, quien fue diagnosticado con Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, Epoc y padeció las secuelas de un accidente cerebro vascular, eligió morir este viernes luego de que el pasado mes de diciembre un juez ordenó a un comité científico de la EPS Coomeva acompañarlo en su proceso.



En compañía de sus familiares y de su abogado Luis Carlos Giraldo, el caleño llegó hacia las 4:00 p.m. a una clínica de Cali, cuyo nombre fue reservado, para recibir la eutanasia a las 7:00 p.m., hora que él había programado.

De acuerdo con lo detallado por Noticias RCN, Víctor compartió con sus allegados un almuerzo en casa de un familiar y, luego de llegar al centro médico, hacia las 5:00 p.m. inició el procedimiento de eutanasia que duró aproximadamente dos horas.



"Después de dos largos años en los cuales Víctor sufrió dolor, me acaban de informar que su decisión a morir con dignidad se llevó a cabo. Quisiéramos estar felices, pero no es así. Él sufrió mucho y al final ganó la batalla", mencionó su abogado.



Aunque no se conoció el centro médico en el que se realizó el proceso, el abogado Giraldo envió un mensaje de agradecimiento al personal que acompañó a Víctor. "Le agradecemos a la Institución médica que le realizó la eutanasia, al personal médico y el de enfermería, gracias a todas las perdonas que oraron por Víctor. Se fue y le pidió perdón a Dios, sabemos que tendrá misericordia de él", aseveró.

Especial para El País



El caleño, quien por varios años también sufrió de hemiplejía izquierda (parálisis de la parte izquierda del cuerpo), diabetes, artrosis severa, movilidad reducida y depresión, se despidió de quienes lo apoyaron durante el tiempo que tuvo estuvo detrás del proceso de cumplir su voluntad.



"Es un batalla que abre las puertas para los demás pacientes que vienen atrás de mí y que también desean una vida digna. Gracias a los colombianos que, de una u otra forma, nos brindaron esa confianza de seguir adelante con nuestra lucha. No les digo adiós, sino un hasta luego porque poco a poco nos va llegando el turno a cada uno", dijo Víctor en un video que fue compartido en redes sociales.

Luego de un largo periodo de espera y de recibir varias negativas, finalmente este viernes Víctor Escobar recibió la eutanasia, convirtiéndose en el primer colombiano y latinoamericano en acogerse a este procedimiento sin ser paciente terminal.

¿Quién era Víctor Escobar?

Víctor Escobar nació en Cali el 23 de enero de 1961. Casi 61 años después se convirtió en el primer colombiano en acceder a la eutanasia sin ser paciente terminal.



Según contó a El País, su infancia transcurrió en los barrios Villanueva y La Unión, y en el taller de mecánica de un tío suyo donde comenzó a trabajar debido a que sus padres no pudieron darle estudios.



Mientras engrasaba motores, limpiaba carburadores con gasolina, cambiaba bujías, encontró el trabajo al que se dedicaría de por vida: conductor de tractomulas. Así conoció toda Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú.



Alguna vez trabajó de manera temporal en una fábrica donde manipulaban asbesto, los minerales de origen natural que se usan en materiales de construcción, tejas, frenos de carros, pero que al inhalarlos pueden ser peligrosos para la salud. Víctor decía que tal vez a eso se deba su estado actual. O a que fue fumador. También a las secuelas de un accidente laboral. Un compañero lo aprisionó contra un carro mientras daba reversa.



El 8 de octubre de 2020, en una habitación de la Fundación Valle del Lili, hizo por primera vez la petición. Tras ser evaluada por un comité médico, la rechazaron porque, según los especialistas, las patologías no se encontraban en fase terminal, uno de los requisitos que exigía la sentencia T - 970 de 2015 de la Corte Constitucional.



La Corte, sin embargo, determinó en 2021 que son cuatro los requisitos para acceder al procedimiento. El primero es que debe obedecer a la voluntad de la persona, de nadie más; el segundo es ser diagnosticado con una lesión, o una enfermedad grave e incurable, y no necesariamente tener una enfermedad terminal, como le sucedía a Víctor; el tercero es considerar que el sufrimiento que se padece es incompatible con la idea de una vida digna, lo que también le sucedía. Y el cuarto es que el procedimiento lo haga un médico.



Pese a ello, el deseo de Víctor de someterse a la eutanasia tuvo resistencia. En los comités médicos que evaluaron su caso hace unas semanas le impidieron estar con su abogado. Y algunos especialistas han dicho que Víctor era un paciente “recuperable”, aunque le formularon enfermería las 24 horas, terapia respiratoria y física – Víctor es oxígeno dependiente – entre otros tratamientos.



Finalmente, después de que la juez 17 civil del Circuito de Cali ordenó de nuevo que se reuniera un comité científico para acompañar a Víctor en su voluntad de recibir la eutanasia, él planeó todo para que se realizara este viernes 7 de enero de 2022.