Mujer que grabó contenido para adultos en bus del MÍO contó "la verdad detrás del video"

Jhon Edward Montenegro Jimenez

"Estoy aquí para contarles la verdad detrás de la realización del video que hice en el transporte público", dijo, a través de un video, Kathalina López, la mujer protagonista del contenido para adultos grabado en el sistema de transporte MÍO de Cali, el cual fue objeto de críticas días atrás.



Ella aseguró que ninguna persona adscrita a Metrocali o al sistema MÍO estuvo relacionada con el video logrado dentro de una estación y un bus.



"Quiero pedirles muy amablemente no vincular a ninguna empresa o persona con la producción del video, ya que nosotros somos autónomos en el contenido que subimos a nuestras plataformas", expuso.



En el video la mujer toca sus partes íntimas mientras el bus del MÍO va en movimiento.



Sin embargo, López dice que "nosotros somos profesionales en lo que hacemos" y que el video contó con una etapa de preproducción antes de llevarse a acabo.



"Se hizo un estudio de las rutas. El video se grabó en diferentes horarios, estaciones y días, tomando en cuenta todas las medidas de bioseguridad", aseveró.

Lea también: Autoridades buscan a los responsables de video para adultos grabado en bus del MÍO



La razón por la que el material audiovisual para adultos dejó de aparecer en la reconocida plataforma donde fue publicado inicialmente, poco después de darse a conocer, obedece a que hirió susceptibilidades, según explicó.



"Esto se hizo con el fin de no incomodar a nadie con nuestro contenido, ya que no estamos en la industria para esto. Nosotros prestamos un servicio de entretenimiento para adultos y siempre queremos hacerlo de la mejor manera posible", señaló.



Cuando se conoció el contenido, el presidente de Metrocali, Oscar Ortiz, rechazó tajantemente la utilización del sistema para tal fin.



"Los espacios públicos merecen respeto. Son decisiones propias e individuales, las cuales reprochamos y no pueden ser atribuidas a nuestro sistema masivo", expuso.



Por su parte, Metrocali dijo: "Se hará la respectiva investigación interna y el material será puesto a disposición de la Policía para que también investigue, y si es del caso, sancione a la persona con el Código de Policía".