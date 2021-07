Vacunación contra covid para adultos de 35 a 39 años inicia en Cali: esto es lo que debe saber

Álvaro José Carvajal Vidarte

Desde este miércoles 14 de julio, Colombia da inicio a una nueva etapa de su proceso de vacunación contra el covid-19.



Las personas de 35 a 39 años ya podrán dirigirse a los puntos de vacunación y acceder al biológico, con agendamiento previo.



"A partir de este miércoles se declara abierta la etapa 5 del Plan Nacional de Vacunación. Dentro de esta etapa se iniciará vacunación con agendamiento para el grupo de población de 35 a 39 años, lo cual se deberá efectuar en todas las ciudades del país y con todos los puestos de vacunación", indicó el Ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez.



En Cali, las autoridades de salud celebraron el anuncio de la cartera nacional y reiteraron que los megacentros están disponibles para que toda la población habilitada pueda vacunarse.

Vacunación con agendamiento

Tal como lo anticipó el ministro Ruiz, las personas de 35 a 39 años podrán vacunarse desde este miércoles con cita previa.



"Lo empezaremos a hacer por agendamiento. Debemos esperar el agendamiento para poder acudir a los megacentros (a la vacunación). Seguramente, una vez avancemos en esta etapa, podemos decir que ya lo tenemos sin barreras en la ciudad de Cali", explicó la secretaria de Salud, Miyerlandi Torres.



Lo anterior implica que los caleños en este grupo de edad deberán esperar al llamado de sus EPS para la asignación de la cita respectiva o hacer la solicitud de manera presencial, diligencia que también se puede realizar en los megacentros.



Cabe recordar que las personas de 40 años en adelante pueden dirigirse a los puntos de vacunación sin necesidad de tener cita previa.

La etapa 5 del Plan Nacional de Vacunación incluye a las personas de 16 a 39 años, no obstante, la habilitación de los grupos etarios se hace de forma gradual y de mayor a menor edad.



Reforzar vacunación en mayores de 50

El ministro de Salud también reiteró la importancia de reforzar la vacunación de los adultos de 50 años en adelante, grupo poblacional que ha estado entre los más afectados en el tercer pico de contagios de la enfermedad.



"Se da una recomendación muy relevante para las entidades vacunadoras, de reforzar la vacunación de población mayor de 50 años, la cual tiene el mayor riesgo de afectación por covid en este momento, y las cuales se deben buscar activamente y generar espacios para que puedan concurrir a la vacunación", indicó Ruiz Gómez.



Al respecto, la secretaria Torres indicó que en este momento hay un "bajo flujo de personas en los megacentros".



"Es necesario innovar. Vamos a estar el día jueves, viernes y sábado en jornadas nocturnas, en diferentes sectores de la ciudad, llevando la vacunación y toma de muestras", adelantó la funcionaria.

Nuevo megacentro en el sur

A partir de este miércoles, el centro comercial El Limonar Premier funcionará como megacentro de vacunación contra el covid-19, de lunes a sábado y en horario de 8:00 p.m. a 3:00 p.m.



"Empezamos a vacunar en el centro comercial El Limonar Premier, pues debido a la reactivación económica y deportiva el Coliseo El Pueblo fue reemplazado por este nuevo punto de vacunación", indicó Torres Agredo.



El servicio de vacunación se ubicará en el segundo piso del centro comercial, a un lado de la plazoleta de comidas.



"En este nuevo punto continuaremos reforzando la tarea de avanzar en la cobertura de vacunación que veníamos adelantando en el coliseo El Pueblo, asegurando la oportuna atención de los ciudadanos que asistan", apuntó la gerente de la Red de Salud de Ladera, María Piedad Echeverri Calderón.

¿Qué otros puntos de vacunación están habilitados?

Los caleños que estén habilitados para vacunarse pueden dirigirse esta semana (julio 12 a 18) a:



- Megacentro 14 de Calima: hasta el sábado de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. Domingo de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

- Megacentro plazoleta Jairo Varela: hasta el sábado de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

- Megacentro coliseo del Sena: hasta el sábado de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

- Centro comercial Unicentro: hasta el domingo de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

- Centro comercial Elite: miércoles y viernes de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

- IE Luis Carlos Rojas Garcés, barrio Primero de Mayo: hasta el sábado de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

- Universidad Javeriana, hasta el viernes de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

- Megacentro 14 de Pasoancho, hasta el sábado de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. Domingo de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

- Megacentro coliseo José Arlén Carvajal, barrio La Base: hasta el viernes de 7:00 a.m. a 4:00 p.m. Sábado de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.

- Megacentro polideportivo Cristóbal Colón, barrio Cristóbal Colón: hasta el viernes de 7:00 a.m. a 4:00 p.m. Sábado de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.

- Megacentro estadio Pascual Guerrero: hasta el sábado de 7:00 a.m. a 4:00 p.m. Domingo de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.

- Megacentro Icesi: hasta el sábado, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

- Centro comercial Jardín Plaza: sábado y domingo, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

- Megacentro IE Nuevo Latir: sábado y domingo, de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

- Fundación Carvajal sede La Casona: hasta el viernes de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. Sábado y domingo de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

- Fundación Carvajal sede El Poblado II: hasta el viernes de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. Sábado y domingo de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

- Fundación Carvajal sede El Vallado: hasta el viernes de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. Sábado de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

- Coliseo María Isabel Urrutia: hasta el sábado, de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

- Hospital Cañaveralejo: hasta el viernes de 7:30 a.m. a 3:00 p.m. Sábado de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

- Hospital Primitivo Iglesias: hasta el sábado, de 7:00 a.m. a 4:00 p.m.

- Hospital Carlos Carmona: hasta el viernes de 1:00 p.m. a 4:30 p.m. Sábado de 8:00 a.m. a 12:00 m.



Cabe recordar que los centros de salud Meléndez, Montebello, Buitrera, Cascajal, El Diamante, El Vallado, así como las IPS Marroquín Cauquita, Manuela Beltrán, Alirio Mora, Alfonso Bonilla Aragón, Desepaz y Potrero Grande también funcionan como puntos de vacunación, de lunes a viernes, en horario de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.



Por otra parte, las IPS Rodeo, Luis H. Garcés, Obrero, también operan de lunes a viernes, pero en horario de 7:00 a.m. a 5:00 p.m.; mientras las IPS Mariano Ramos, Unión de Vivienda Popular y Antonio Nariño lo hacen los mismos días, de 1:00 p.m. a 4:30 p.m. El centro de salud de Terrón Colorado opera en horario de 7:30 a.m. a 3:00 p.m. hasta el viernes y de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. el sábado.