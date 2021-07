60% de muertos por covid-19 en junio en Cali estuvieron priorizados para vacunación

Valentina Rosero Moreno

La secretaria de Salud de Cali, Miyerlandi Torres, informó que el 60% de las personas que fallecieron en la ciudad en junio a causa del covid-19 no habían recibido la vacuna anticovid, a pesar de haber estado priorizadas para hacerlo.



"Las personas fallecidas en el mes de junio - julio el 60% ya habían sido priorizados para acceder a la vacuna un mes antes de haber derivado a UCI y no aceptaron el biológico; estas personas pudieron haberse salvado si la hubieran aceptado", dijo.



La Secretaria hizo un llamado a la ciudadanía a no descuidar las medidas de bioseguridad y detalló que este martes en la ciudad hay 589 personas en UCI a causa del covid-19.



[#Video]🎥Situación #COVID19 en Cali.



Además👉🏻importancia de la vacunación, análisis epidemiológico y la mortalidad en personas que se negaron a la vacuna así como la solicitud hecha a @MinSaludCol para que autorice vacunación >12 años en área rural y viajeros internacionales. pic.twitter.com/rMWqqsAuqG — Miyerlandi Torres Agredo (@MiyerTorresA) July 13, 2021



Además, se refirió a las cifras de contagio y muertes por coronavirus que se han reportado los últimos días y manifestó que la situación de covid en la ciudad continúa siendo compleja porque, en promedio, al día 40 personas están muriendo por coronavirus.



"Continuamos con alrededor de 1000 casos de contagios al día y con una alta derivación a las unidades de cuidados intensivos. Hay un alto porcentaje de ocupación de las UCI, con una cifra de mortalidad de al rededor de 40 diariamente", detalló.



Con relación a la solicitud realizada por la Secretaría para que el Gobierno apruebe la vacunación contra covid-19 para los mayores de 12 años que viven en el sector rural de la ciudad, Torres explicó que "en esta población es necesario vacunas a esta población sin barreras de edad".

"Esto se justifica por el alto número de casos que hemos tenido en la zona rural en este tercer pico que ha sido la mayor cifra que hemos tenido a diferencia de los otros picos; es prioridad darle protección a la población de la zona rural disminuyendo las barreras de acceso", precisó.

