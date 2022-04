Uno de los hijos de Freddy Rincón se despide de su padre con un conmovedor mensaje 

Freddy Rincón falleció el miércoles 13 de abril del 2022 luego de haber sufrido un fuerte accidente de tránsito el pasado lunes a la madrugada. Su hijo, Sebastián Rincón, ha publicado unas palabras en dedicatoria al exfutbolista de la Selección.



"Y te me fuiste viejo. Jamás pensé que mi ídolo en algún momento se fuera a ir de mi lado tan rápido, pero bueno así es la vida y la voluntad De Dios, y aunque aveces uno no la entienda, es perfecta. Gracias Dios por darme a semejante papá que con sus virtudes y sus defectos fue el mejor papá que me pudiste dar. Gracias por darle tanta alegría a este mundo con tu sonrisa y ni hablar del fútbol. Como te lo dije siempre TE AMO ÍDOLO MÍO. Vuela alto y cuídanos desde el cielo que yo acá me voy a encargar de hacer que día a día estés más orgulloso de mi te lo prometo", expresó Sebastián en su cuenta de Instagram.



El joven Rincón es futbolista del Barracas de Argentina y viajó a Colombia por la situación de su padre.