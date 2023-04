Una 'mega espera': las cinco grandes obras de Ospina que tampoco se terminarán en su segundo periodo en la Alcaldía

Quince años después de que al alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, se le aprobará en su primera administración el cobro del tributo de valorización para construir 21 megaobras aún hay cinco que no se han ejecutado y no se ejecutarán antes de culminar esta Alcaldía.



“Este mandato era una oportunidad de Ospina de terminar unas obras que dejó inconclusas por mala planeación, pero escasamente ahora ha hecho un pedazo de la prolongación de la Avenida Circunvalar y ha mejorado unas partes de la Autopista Simón Bolívar por medio de Metrocali, pero las otras obras tienen 0 % de avance”, comentó el concejal Roberto Rodríguez.



El cabildante agregó que son alrededor de 12.000 personas que tienen sus casas embargadas o están en procesos jurídicos por no pagar los conceptos de megaobras, aún teniendo en cuenta que no se va a cumplir con ellas.



“Debería de hacerse hacer un proceso de liquidación de ese plan de megaobras para sacar de ese limbo a las personas. Este fue un doble engaño de Jorge Iván Ospina porque no cumplió con lo que dijo en sus dos mandatos”, agregó Rodríguez.



Lea además: A paso de 'tortuga': obra emblema del Gobierno Ospina tiene más de 200 días de retraso



De acuerdo con información de la Secretaría de Infraestructura, de las 21 megaobras hay 16 que ya se culminaron, por lo que quedan pendientes el puente de Chipichape, la prolongación de la Avenida Circunvalar, la ampliación a la Vía al Mar, el puente de la Carrera 66 con Autopista Suroriental y la Alameda de la Avenida Roosevelt.



La Junta de Acción Comunal del barrio Chipichape informaron que han hecho alrededor de 6 derechos petición a la Alcaldía para obtener información sobre el puente de Chipichape, pero las respuestas han sido poco concretas.

La ampliación a la Vía al Mar fue declara inviable por la Alcaldía, debido a sus altos costos. Por eso se esta estudiando hacer una carretera nueva. Foto: José L. Guzmán / El País.

“Nosotros en 2020 tuvimos una reunión con el secretario de Infraestructura y nos dijo que este era hasta un proyecto personal, en noviembre del año pasado nos dijeron que ya tenían los diseños pero esta es la hora y no se han iniciado obras. De verdad ya perdimos las esperanzas”, informaron desde la Junta de Acción Comunal del barrio Chipichape.



La Junta comentó que la movilidad en el sector es compleja y que hay proyectos habitacionales con más de 1000 apartamentos que harán que más personas lleguen al barrio y, por ende, exista más trancón, por lo que es necesaria la realización de este proyecto.



Lea también: Preocupante panorama: una de cada cuatro mujeres ha sido víctima de acoso sexual en Cali



“Lo que estamos viendo es que no hay ganas de hacerlo, pero eso es porque somos el norte de la ciudad y acá pues no damos votos. Este mes de marzo hicimos el último derecho de petición para que nos digan si lo van a hacer o no, para ya con esa respuesta tomar otras acciones como una acción popular y exponer el caso ante la Personería”, aseveró la Junta.



A su turno, José Luis Vásquez, líder comunal del barrio Meléndez, manifestó que la prolongación de la Avenida Circunvalar les ayudaría a acortar mucho tráfico a la ciudad y evitar que se descongestione la Calle 5 y la Autopista Suroriental, pero que es preocupante que la obra no tenga un buen avance.



“La Alcaldía nunca concretamente nos ha dicho por qué no han terminado el proyecto, aunque uno sabe que es voluntad política y otros menesteres de la Administración que nunca ha sabido qué es prioridad”, opinó Vásquez.

¿Qué responde la Alcaldía?

El secretario de Infraestructura de Cali, Néstor Martínez, explicó una por una el avance las megaobras que hacen falta y comentó que, teniendo en cuenta sus valores, es poco probable que sean culminadas en la actual Administración.



“Una de los proyectos más ambiciosos era la ampliación a la Vía al Mar, que iba desde la Portada al Mar hasta el Retén Forestal, pero debido a que hay que comprar muchos predios y no daría una solución definitiva entonces se declaró inviable, por eso en el Plan de Desarrollo planteamos estudiar la construcción de una vía alterna”, dijo Martínez.



La alternativa empezaría por la parte trasera de Chipichape, pasaría por Montebello, Golondrinas, La Paz, La Elvira y terminaría en el kilómetro 18.



“El estudio lo esperamos hacer en el segundo semestre de este año y dejarlo listo para la fase de factibilidad, lo cual podría estar costando alrededor de $2000 millones”, aclaró el Secretario de Infraestructura.

La prolongación de la Av. Circunvalar está terminada hasta la Carrera 83, pero hacen falta recursos para terminar el proyecto original (que va hasta la 122). Foto: José L. Guzmán / El País.

Asimismo, el funcionario indicó que la alameda de la Roosevelt ($12.000 millones), el puente de la Carrera 66 con Autopista Suroriental ($25.000 millones) y el puente de Chipichape ($ 22.000 millones), son proyectos que ya tienen diseños, pero que no se tienen los recursos necesarios para ejecutarlos.



“La otra es la prolongación de la Avenida Circunvalar, que nosotros ya la entregamos hasta la Carrera 83 y tenemos los diseños hechos hasta la Carrera 95, pero solamente ese kilómetro costaría $60.000 millones que no tenemos aforados, aún teniendo en cuenta que el proyecto es ambicioso y va hasta la Carrera 122, requiere mucha compra de predios y una inversión mucho más amplia”, recalcó Martínez.



Sin embargo, el secretario resaltó que esta megaobra también incluye la ampliación de la Carrera 80, la cual tiene un 60 % de avance y se dejará lista a finales del primer semestre de este año.



“Lo que hay que tener en cuenta es que lo que hemos recaudado por concepto de megaobras son $ 980.000 millones (casi $ 1 billón), pero las obras ejecutadas han costado más de $ 1.2 billones”, reveló Martínez.



De hecho, al revisar los datos abiertos de la Alcaldía de Cali, el recaudo por concepto de megaobras desde el 2020 tiene una tendencia a la disminución. En el primer año del segundo mandato de Ospina se recaudó $ 15.570 millones, en 2021 se recogieron $ 11.082 millones, mientras que en 2022 se reportaron ingresos de $6155 millones, siendo este último año el de menor recaudo desde que se inició con el cobro a los ciudadanos por este concepto (2009).



“Nosotros como Alcaldía tenemos que priorizar los proyectos y recursos, y si la ciudad tiene pocos ingresos y tenemos un recurso de empréstito, pues lo que se determinó que se tenía que destinar a mejorar la malla vial de la ciudad”, concluyó el Secretario.



A tener en cuenta

Algunas de las megaobras más importantes que sí se completaron son la Plazoleta Jairo Varela y el puente de la Carrera 44 con Autopista Suroriental.



La Alcaldía informó que, con corte a noviembre de 2022, cerca de 52 mil predios de la ciudad adeudaban alrededor $ 346.000 millones por conceptos de megaobras.



El año en el que más recaudo se ha tenido es en 2013, donde se reportó ingresos por $ 124.092 millones.