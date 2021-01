Erika Mantilla

Ana Patricia Mejía, de 48 años, fue reportada como desaparecida, el jueves después de sus familiares no pudieron ponerse en contacto con ella.

Una mujer de 48 años y una menor de 15 que habían sido reportadas como desaparecidas en Cali, fueron localizadas este sábado, según indicaron sus allegados a través de redes.



Por ahora, las autoridades correspondientes no han entregado detalles sobre estos casos.



La identidad de la menor fue revelada por sus familiares con el propósito de facilitar su búsqueda, luego de que no pudieron tener contacto con ella desde el 20 de enero. Valentina Benavides, residente del barrio Valle del Lili, fue vista por última vez a las 5:00 p.m., cuando salió de su vivienda.



El otro caso corresponde a la denuncia de los familiares de Ana Patricia Mejía. Ella perdió contacto con sus amigos y familiares desde el pasado 22 de enero.



Según indicaron en la denuncia, salió a las 12:54 p.m. de su lugar de trabajo, una comercializadora de autopartes en el barrio Los Cedros, y manifestó que realizaría un retiro. Luego de varias horas de no tener comunicación con ella, alertaron a las autoridades.



De manera extraoficial se indicó que ambas personas fueron localizadas en otro municipio del Valle del Cauca.



Lea además: Avanza búsqueda de Julián Esteban Beltrán, colombiano desaparecido en Barcelona