¿Son viables? Las ideas de los caleños para mejorar la movilidad en Cali

Por estos días el tráfico de Cali, aún sin que empiece a operar de nuevo la medida de pico y placa, es muy fluido y con pocas congestiones, como lo sueñan muchos conductores.



No obstante, esta dicha durará poco, pues una vez retornen a sus empleos quienes están en vacaciones de fin de año, y vuelvan a clases los estudiantes de colegios y universidades, el caos que los agobia a diario volverá con todo el rigor, especialmente en zonas como el sur, el noroccidente y el oriente de la ciudad.



Para Yeison Barrero, habitante de la ciudad, por ejemplo, uno de los tantos “apocalipsis”, como describe a las interminables esperas en la vía, está al tomar el puente de la Carrera 70, que conecta con Ciudad 2000 hacia la Carrera 80. Otro tramo crítico, agrega, está al pasar el puente de la mencionada carrera, porque mucha gente va para zonas del Sur como El Caney y Valle del Lili; “es mera congestión vehicular, lo cierto es que el trancón empieza en la 70 y termina en la 86, incluso, en la 98”.



Lea también: Semaforización inteligente en Cali: ¿Por qué el proyecto sigue sin avanzar como se esperaba?



Una de las soluciones que plantea este caleño, es que “las obras de infraestructura queden bien ejecutadas y que no demoren uno o dos años, como ocurre con trabajos del MÍO”.



También considera que se debe planificar mejor el diseño de las vías, porque algunas las empiezan de cuatro carriles, pero terminan en dos.



Por otro lado, sugiere “reestructurar mejor los semáforos, ya que a veces dan prioridad donde no hay mucho tráfico, mientras que los de las vías principales demoran una eternidad”.

El parque automotor en Cali se ha incrementado, en parte, por las deficiencias del MÍO. En 2022, por ejemplo, se registraron más de 65 mil vehículos en la ciudad.

A su turno, el abogado y especialista en tránsito, Víctor Hugo Vallejo, fue enfático en señalar que, “si el estacionamiento de vehículos se sanciona y controla en los términos que reza el Código Nacional de Tránsito, vamos a ganar en movilidad”.



Pero en Cali, asegura, “parece que la consigna es ‘parquee donde quiera, que nadie lo va a molestar, y por eso en barrios como Granada, Juanambú y El Peñón uno ve que vías de tres carriles quedan reducidas a uno solo, porque a ambos lados hay vehículos estacionados”.



Le puede interesar: Invasión de motos y deterioro: la mala hora de los bicicarriles en Cali



Otra mirada sobre el problema de movilidad en Cali, que hace que muchos taxistas y otros conductores no quieran ir a ciertos lugares, debido a los trancones, la tiene el investigador urbano Jesús Darío González.



Para el profesional, es prioritario evaluar el Plan Maestro de Movilidad de 2019. “Allí hay atrasos en cuanto a ciclorrutas, a ciclovías y a asuntos asociados con la conectividad; obviamente, retrocedimos, debido a la afectación a la infraestructura urbana y a la señalización durante el estallido social, pero la recuperación es lenta, debería la Alcaldía tener un mayor nivel de claridad en las metas”, propuso.

Abelardo Hernández, integrante del Comité de Movilidad de la Universidad Javeriana Cali, sugiere, en lo posible, utilizar más la bicicleta, las patinetas eléctricas y el transporte masivo.

El también exsecretario de Gobierno de Cali advirtió que “ya estamos hablando de un fenómeno metropolitano como los de Candelaria, Yumbo, Jamundí, y la salida a Palmira, que requieren repensar dicho plan, porque ya se envejeció”.



Además de mejorar en infraestructura urbana y en mantenimiento, precisó que hay que construir microciclos en la movilidad para que las vías primarias, secundarias y terciarias, tengan un mejor enlace, pues hay una precariedad en ese aspecto.



Por ahora, la Administración seguirá con la estrategia del pico y placa que desde el semestre anterior es de 14 horas, y no se descartan otros cambios.



Lea además: Por falta de orden y seguridad, desfile de autos clásicos no se volverá a realizar en la Feria de Cali



El secretario de Movilidad de Cali, William Vallejo, expresó que “la medida de pico y placa en Cali arrancaría nuevamente el 16 de enero de 2023, mientras se adelanta el proceso legal del nuevo decreto, con su respectiva rotación, y se deciden otras alternativas que podría tener esta norma con estudios previos”.



Cali cuenta con un parque automotor de 740.000 vehículos (motos y carros), según el Registro Único Nacional de Tránsito, con la medida de pico y placa dejan de circular alrededor de 60 mil carros al día.

A propósito

Algunos ciudadanos consideran que si se cuenta con la infraestructura adecuada y la seguridad, se podría promover más el uso de la bicicleta en la Cali y con ello, dejar de usar muchos vehículos.



Sin embargo, consideran que el Distrito no está cumpliendo con las metas que se fijó en el último año en este propósito.



”Los anuncios de la Alcaldía sobre promover la bicicleta son puro humo si no se acompañan de mantener en buen estado, controlar el abuso y ampliar la infraestructura para los ciclistas. Y de eso... muy poco se ha visto”, comentó Juan Camilo Cock, gerente de la Fundación Alvaralice.