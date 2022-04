Solo quedan dos días para pagar el impuesto predial con descuento, le contamos cómo hacerlo

Los anuncios del descuento del 15 % para el pronto pago del impuesto predial vigencia 2022 en Cali empezaron de manera oficial a mediados de enero y la fecha límite para el cancelación de la factura es este sábado 30 de abril. Pero algunos contribuyentes, que hacen fila en las oficinas del CAM, afirman que apenas se enteraron hace una semana o menos, por lo que deberán hacer “todo a las carreras”.



“Tan solo hace unos días dijeron que iban a repartir 600.000 facturas físicas a los contribuyentes, por lo que el plazo del descuento es muy corto. Le toca a uno correr para aprovechar el 15 %”, asegura Néstor Alonso Cruz, quien espera su turno en las oficinas de atención de Hacienda Distrital.



La fila avanza con relativa agilidad. Un funcionario deja ingresar a las instalaciones a alrededor de 10 personas cada cinco minutos. Cruz, de 85 años, acaba de llegar y permanece serio mientras espera su turno.

Esta semana estará activo un vehículo de recaudo de Efecty en el CAM, de 8:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde.



“No todos tienen acceso a un computador. Entonces es una barrera para uno y le toca casi que pagar en una sala de internet para que le hagan el trámite. Mejor vengo aquí a hacer la vuelta a las carreras”, comenta el ciudadano.



Jenny Rodríguez, otra contribuyente, asegura: “Mientras en 2021 pagué $ 921.000, este año cancelé $ 1.101.600 para evitar la deuda trimestral, o sea, a pesar del descuento de la vigencia actual, hubo un incremento de $ 180.000. Creo que debió de hacerse un descuento más amplio”.



El alza en el valor del impuesto se debe a que para el presente año los avalúos catastrales subieron 3 %, según el reajuste que aprobó el Gobierno Nacional, pues la Administración argumenta que las tarifas no se han modificado.



Más adelante en la fila se encuentra Derlyn Carvajal Vivas, quien destaca: “Cuando llegué encontré una fila como de 40 personas, pero en tan solo un cuarto de hora han hecho pasar varias tandas. A mí se me facilita hacer las cosas más presencial que virtual”.



Cuenta que ella pudo adelantar la impresión de su factura en el centro Comercial Chipichape, en donde Hacienda cuenta con un punto de asesoramiento.



En relación al descuento del 15 %, Carvajal Vivas opina que no es suficiente al tener en cuenta el impacto de la pandemia en los hogares, sobre todo en cuestión de empleo.



La mujer agrega: “Debió haber sido un poquito más, porque yo pagué el impuesto predial de mi mamá completo, pero en mi caso individual lo debo abonar por partes para ponerme al día, ya que no tengo empleo fijo y debo trabajar por días”.



Diego Fernando López, subdirector encargado de Impuesto y Rentas, señala que “la entrega de 600 mil facturas del impuesto predial se hizo de dos maneras: documentos azules para quienes solo debían el 2022 y rojas, para las personas que adeudan vigencias anteriores”.



“Es una estrategia que estaba destinada a las personas que no están muy familiarizadas con los medios virtuales. Tuvimos algunos inconvenientes que son normales en todo este trámite de repartir, pero en su mayoría las facturas fueron entregadas con normalidad hasta el domingo pasado”, agrega el funcionario.



Por el momento no se ha contemplado ampliar la fecha límite para el pronto pago, por lo que solo hasta el sábado hay posibilidad de completar el trámite a través de medios virtuales o puntos de atención Gane y Efecty. Es decir, solo hasta el viernes 29 de abril hay posibilidad de hacer el pago de manera presencial con la factura física en las diferentes sedes bancarias que hay en la ciudad.

“Para alguien que tiene una casa de $ 50 millones, el descuento no es la gran cosa. Por supuesto que debió ser mucho mayor”, David Fernández, contribuyente



En relación a los acuerdos de pago, López indica que estos pueden realizarse en las oficinas de cobro persuasivo ubicadas en el Edificio Bulevar, en la Calle 4 Norte # 13N - 39. Asimismo, están habilitados los centro de atención local integrada 2, 4, 7, 17 y 19.



“Esperamos recolectar $300 mil millones del recaudo global del impuesto predial, con base en los comportamientos de años anteriores y también según lo que hemos visto hasta ahora”, estima el Subdirector (e) de Impuesto y Rentas.



Por lo pronto, en lo que resta de la semana, se seguirán haciendo las campañas en las redes sociales de la Alcaldía y la entrega de calendarios tributarios, en donde también están contempladas las fechas para el pago del Impuesto de Industria y Comercio.

Gestión por $ 300 mil millones



El director de Hacienda, Fulvio Leonardo Soto, aseguró hace pocos días que presentarán dos proyectos de acuerdo ante el Concejo para gestionar $300 mil millones para la inversión de proyectos en la ciudad.



El primero contempla la adopción de un nuevo régimen de la sobretasa a la gasolina, temas de plusvalía, alumbrado público, contribución sobre contrato de obra pública, entre otros aspectos de procedimiento tributario. Esto implica modificaciones al Estatuto y Procedimiento Tributario.



“Queremos incorporar algunas facultades que nos está dando la Ley de Capitales, específicamente en el tema de tarifas, para mejorar el ingreso corriente de libre destinación, específicamente el Impuesto de Industria y Comercio”, dijo Soto.



Esto implica un cambio en las normas del Estatuto y Procedimiento Tributario. Asimismo, se busca que el Concejo autorice al Alcalde la emisión de “algunos títulos de deuda pública”.



Esto sería con base “en un recaudo del impuesto predial de algunas zonas de influencia, y con ese mayor recaudo futuro podamos adquirir una financiación en el presente para poder desarrollar importantes proyectos de renovación urbana”.

Puntos de atención

Durante esta semana las únicas jornadas móviles activas son las de los centros comerciales Chipichape, La Estación, Unicentro y Cosmocentro.



Sus horarios de atención, hasta el día viernes, son entre las 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde, y 2:00 de la tarde a 5:00 p.m. Entretanto, para el sábado solo planean laborar hasta la 1:00 de la tarde.



Además, hasta mañana operará el vehículo de recaudo Efecty en la plazoleta del CAM, entre las 8:00 a.m. y 4:00 p.m.



Pago virtual



Usted puede ingresar a la página web: https://bit.ly/3LoqCq6. En esta podrá seleccionar el tipo de impuesto y el ID del predio, con el fin de conocer su estado de cuenta y también realizar el pago por medio del botón PSE, así como por medio de tarjetas de crédito.



Esto también se puede hacer mediante la app móvil ‘Impuestos Cali’, la cual se puede descargar tanto en dispositivos iOS como Android.