Álvaro José Carvajal Vidarte

De cara al último mes del año la Alcaldía de Cali lanzó el ‘Plan Navidad’, con el cual se busca reforzar la seguridad en la ciudad, evitar un incremento en los contagios de covid e impedir que se presente una tasa alta de personas involucradas en siniestros viales.



Asimismo, se busca disminuir el número de personas quemadas con pólvora y evitar la explotación laboral de menores.



Según las autoridades, este mes de diciembre en especial, pues en medio de la pandemia tendrá unas connotaciones particulares de seguridad y autocuidado, por lo que se contará con la presencia de 4.500 policías y 500 agentes de tránsito que realizarán operativos fuertes en sectores críticos de la ciudad como el centro, los centros comerciales, zonas gastronómicas, así como en la ladera y el oriente de la ciudad.



“Contaremos con todos los uniformados de la Policía, que normalmente en los turnos que maneja la institución hay disponibilidad entre 3.000 y 4.000, y los más de 500 uniformados que llegaron a reforzar la seguridad en diferentes sitios estratégicos”, manifestó Carlos Rojas, secretario de Seguridad de Cali.



Asimismo habrá apoyo del Ejército y la Fuerza Aérea; esta última está a cargo de cuatro comunas. “Ellos normalmente nos ayudan con el monitoreo de toda la zona que rodea la Base, entonces este mes continúan apoyándonos con eso”, complementó Rojas.

Lea también: Habitantes de la comuna 17 piden más seguridad: van 31 homicidios en lo que va del año



El funcionario añadió que, desde la Secretaría de Seguridad y Justicia, se apoyarán temas de protección al consumidor, “porque como se adquieren tantos productos, esto requiere un acompañamiento especial nuestro para que a la gente no la vayan a engañar, para que las compras sean a un justo precio”.



También anunciaron que se reforzará la seguridad en cajeros y lugares donde hay aglomeraciones y requieren acompañamiento policial.



“Porque este mes se manejan muchos recursos. En Aguablanca hay varios lugares donde hay mucho comercio, ahí vamos a tener una presencia adicional de la Policía”, enfatizó Rojas.



Frente al plan, el concejal Fernando Tamayo sostiene que pese a que se cuenta con un pie de fuerza extra de la Policía no se incorpora absolutamente nada nuevo frente a iniciativa de años pasados.



“Y eso me preocupa porque esta es una ciudad pauperizada y esto hace que las manifestaciones de violencia sean más alarmantes. Es una ciudad con una población migrante en aumento, con poco dinero para atenderlos y lo que veo es que este plan no aporta nada diferente. Solo esperaría que los 500 nuevos policías que lleguen los dejen y que no sean solo por esta temporada. La verdad es que ese ‘Plan Navidad’ es un titular de prensa, pero no se conduele frente a la realidad de Cali”, declaró.

Le puede interesar: Así operaba la banda de apartamenteros que robaba caletas millonarias

Sin toque de queda y ley seca



En el marco del lanzamiento del ‘Plan Navidad’ el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, descartó, por ahora, la posibilidad de toques queda y ley seca durante las festividades.



“No hemos pensado un toque de queda. Seguimos con las restricciones impuestas por el Gobierno Nacional. El cierre de los establecimientos seguirá hasta la 1:00 de la madrugada, nos parece lo más prudente. No queremos agotar el comercio y si adelantamos un toque de queda generaremos una situación económica más grave”, aseveró.



El Alcalde, asimismo, hizo un llamado a los jóvenes de la ciudad, quienes son los que están llevando el virus del Covid-19 a los hogares.



Por su parte, la secretaria de Salud de Cali, Miyerlandi Torres, aseguró que serán más estrictos los operativos a los establecimientos comerciales frente al coronavirus. “Hasta la fecha hemos visitado más de 1.200 establecimientos comerciales en Cali, entre los que se encuentra el comercio, los colegios, bares y restaurantes y hemos visto que el 62 % de los establecimientos cumplen los protocolos de bioseguridad, un 16 % que no cumplen y el 22 % restante que cumplen parcialmente”, concluyó.

Lea además: Así suplantan su identidad para sacar líneas de celulares

Preparada red de hospitales del Valle

La red de hospitales de Cali y el Valle anunciaron que se encuentran preparados para atender durante esta época del año no solo a las personas que resulten quemadas con pólvora sino a los infectados por covid-19.



”Tenemos todo nuestro personal médico multidisciplinario para afrontar toda la Navidad y las festividades de fin de año, por esta época tenemos un aumento en el uso de la pólvora y el consumo de el alcohol por lo que el gran reto es reducir el número de personas quemadas este último mes del año. Por eso la recomendación, insisto, es alejarse de la pólvora ”, dijo John Sandoval, jefe de urgencias del HUV.