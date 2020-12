Así suplantan su identidad para sacar líneas de celulares

Erika Mantilla

Aunque existen varios tipos de robo de identidad, la suplantación para tomar servicios de telecomunicaciones es un delito que a pesar de que no es nuevo, sí ha tomado fuerza durante este 2020.



Al respecto, un informe de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) evidenció que entre el 1 de enero y el 31 de julio de este año, la entidad recibió 1904 denuncias de suplantación de identidad, que representaron un aumento del 11,76 % con relación al mismo lapso de 2019.



De acuerdo con lo indicado por la Policía Nacional, los delincuentes incurren en dos delitos: primero suplantan a alguna persona para adquirir servicios con algún operador de telecomunicaciones, y después realizan fraudes, engaños, estafas y extorsiones.



En este caso, según han manifestado víctimas por redes sociales, los victimarios contratan servicios de telefonía o reposición de sim card utilizando los datos personales de un tercero. Y luego, una vez obtienen planes o nuevas líneas telefónicas, estos cometen delitos financieros.

De hecho, algo así le pasó a Carolina Jaramillo, una periodista y chef caleña que por sus redes denunció tener aproximadamente 30 líneas telefónicas a su nombre, que aunque ella no ha solicitado, llevan más de un año activas.



“Me comuniqué con mi operador de telecomunicaciones porque tenía un problema con el servicio, sin embargo, lo que me sorprendió fue que me preguntaron que por qué yo tenía muchas líneas prepago a mi nombre, que con ellas podían cometer extorsiones. Con ese operador apenas contraté servicios hace dos meses y esas líneas están activas desde 2018”, detalló Carolina.



Con relación al cómo logran los delincuentes obtener servicios de telefonía con información de desconocidos, una funcionaria de una empresa de telecomunicaciones aseguró que en muchos casos “eso pasa porque hay gente que obtiene datos ilegales y activan muchos servicios prepago”.



“Lo que hacen los malintencionados es que en puestos ambulantes compran sim cards y luego por el servicio de consulta activan las líneas con un solo numero de cédula”, dijo la funcionaria.



Y como hay personas que han denunciado que fueron suplantadas para obtener planes pospago e incluso reposiciones de celulares, Carlos Cruz, experto en telecomunicaciones y marketing digital, comentó que “hay que tener cuidado con los datos que se comparten en redes sociales y también cuando se pierden los celulares o los documentos”.



Asimismo, como este delito tiene dos víctimas, la persona que es suplantada y la que es estafada o engañada, el experto explicó que toda la gente debe tener varias precauciones para evitar ser alguna de los afectados.



“Es importante cerrar sesión de las redes sociales cuando se utilizan en dispositivos desconocidos, hay que cambiar contraseñas constantemente y ante la duda se debe llamar a los operadores o empresas a verificar la veracidad de las ofertas que llegan por redes”, acotó Carlos Cruz.



Asimismo, la SIC afirmó que es necesario que las personas consulten periódicamente la información reportada en las centrales de riesgo y verifiquen con sus operadores de telecomunicaciones los productos que tienen activos a su nombre”.



Entre tanto, teniendo en cuenta que según fuentes oficiales en la Fiscalía hay en fase de indagación 2962 denuncias por falsedad personal, las autoridades indicaron que es fundamental que se realicen las denuncias.

Por eso cuando a una persona le suplantan la identidad esta debe reunir las evidencias y presentar la denuncia ante la Policía o la Fiscalía, o a través de la plataforma ‘A Denunciar’.



En el caso de que la persona se entere que a su nombre hay servicios de telecomunicaciones que no han sido autorizados por ella, esta debe alertar al operador y, además, poner la queja ante la SIC por violación a la protección de datos personales.



Finalmente, la funcionaria de la empresa de telecomunicaciones explicó que cuando la persona es víctima, esta debe “solicitar una verificación de datos para que el operador compruebe la información del caso, normalmente se logra identificar que fue un fraude porque al momento de adquirir el servicio no hubo verificación completa, sobre todo, de la biometría de la persona”.

Caso Gerente Indervalle

​

El gerente de Indervalle, Carlos Felipe López, denunció que inescrupulosos se están haciendo pasar por él desde números falsos y ya han intentado engañar a varias personas, al parecer, para estafarlos. Incluso, a algunos ciudadanos les han llegado mensajes de WhatsApp ofreciendo venta de dólares.



El caso está en manos de las autoridades.