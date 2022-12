Sin homicidios ni lesionados por pólvora, Cali vivió la noche de Navidad en paz

Cali vivió una noche de paz en Navidad, pues según las autoridades en la noche del 24 de diciembre no se registraron homicidios ni lesionados por pólvora, un reporte histórico para la ciudad.



Desde la Policía Metropolitana de Cali indicaron que no hubo homicidios ni riñas durante la nochebuena. Además, es el primer día de este diciembre en el que no se registran asesinatos.



De acuerdo con cifras del Observatorio de Seguridad de Cali, el inicio de este diciembre fue el más violento de los últimos cuatro años, pues en los primeros 14 días fueron asesinadas 49 personas. El 20 de diciembre el número de homicidios ya se elevaba a 63.



Según las autoridades, fueron incautadas 8.398 gramos de marihuana y hubo cinco capturas, tres de estas por porte ilegal de armas de fuego. En el primer caso, un joven de 18 años fue detenido en el barrio Ciudad 2000 con pistola de fabricación industrial.



En el barrio Los Cámbulos también fue capturado un hombre de 30 años con un arma de fabricación artesanal. Un último caso se reportó en Portal de Jordán, en Jamundí, donde fue detenido un joven de 21 años con un arma traumática.



Por otra parte, la secretaria de Salud de Cali, Lucy del Carmen Luna, informó que las Instituciones Prestadoras de Salud, los hospitales y clínicas de la ciudad no reportaron quemados por pólvora en la noche de este 24 de diciembre.

"Continuamos revisando seguimiento a las IPS y a la fecha no nos reportan quemados por pólvora", indicó la funcionaria.



Cabe recordar que en lo que va de este mes se han registrado 10 quemados con pólvora en la capital vallecaucana.