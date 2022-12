Rescatan a extranjero que había sido secuestrado desde hace tres semanas en Cali

La Policía rescató a un ciudadano extranjero de nacionalidad guatemalteca un puesto de control, que había sido retenido contra su voluntad desde hace tres semanas en Cali.



De acuerdo con las autoridades, el ciudadano extranjero había sido retenido contra su voluntad después de llegar a Colombia en compañía de un amigo, provenientes de Guatemala.



Su rescate se produjo en el barrio Santa Elena cuando los uniformados de la Policía adelantaban un puesto de control de registro a personas y vehículos, para garantizar condiciones de seguridad a los ciudadanos en el marco de las festividades que se desarrollan por estos días en la capital vallecaucana.



Al realizar el procedimiento policial, los uniformados indicaron que escucharon una señal de auxilio que provenía de un vehículo, en el cual se movilizaban dos hombres y uno de ellos manifestó ser víctima de secuestro.



Las autoridades realiza las investigaciones correspondientes frente al caso y las coordinaciones con las autoridades guatemaltecas para su regreso a casa.

De acuerdo a la información recolectada por la Policía, había llegado proveniente de Guatemala el pasado 23 de noviembre. Según indicó la víctima, sus secuestradores pedían una suma de 60 mil dólares para su liberación.



"El 23 de noviembre viene a Cali con fines de turismo y una banda de cinco sujetos me secuestró. Me llevaron a las montañas del Cauca, donde me tuvieron retenido contra mi voluntad. Después de la primera semana me permitieron una llamada a mi mamá en la cual están requiriendo la suma de 60 mil dólares para mí liberación", contó la víctima de secuestro.



La persona que conducía el vehículo fue capturada y dejada a disposición de la autoridad competente. El Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal y Antiextorsión (Gaula) realiza las investigaciones correspondientes frente al caso y las coordinaciones con las autoridades guatemaltecas para que regrese a su ciudad.