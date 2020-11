Juan Felipe Delgado Rodriguez

Los organizadores de los conciertos en la Carpa La 50 anunciaron que cuentan con los documentos que se requieren para llevar a cabo estos eventos y que funcionarán con un aforo del 20% de su capacidad; es decir, cerca de 3000 personas.



Así lo manifestaron en respuesta a la polémica generada por la promoción de los conciertos en los días de Feria de Cali que se ha dado esta semana, debido a las preocupaciones por la pandemia de covid-19.



Además de las preocupaciones por aglomeraciones en medio de la pandemia, los vecinos de la Carpa han expresado sus preocupaciones por el ruido que caracteriza a los eventos que allí se realizan a fin de año.



Pese a ello, el responsable de la Carpa dijo que tiene los documentos en regla para realizar los eventos que ya está promocionando.



"Los eventos que se van a realizar se harán de manera responsable porque contamos con espacios abiertos, techo para proteger de posibles lluvias y pisos que se pueden lavar", dijo Carlos Paz, gerente de la Carpa La 50.



Explicó que para garantizar el distanciamiento social, los palcos estarán a dos metros de distancia el uno del otro.

Indicó que la Carpa, que es "la más grande de Colombia", tiene una capacidad para 15 mil asistentes, pero que operará solo con el 20% del aforo, lo que serían 3 mil personas.



"Contratamos unas brigadas de bioseguridad para que atiendan todos los temas relacionados al cuidado de los protocolos establecidos por la Secretaría de Salud", comentó.



Mario Ospina, abogado invitado por los organizadores del evento, expresó que la Carpa La 50 cumple con todas las normas y que cuentan con los permisos de uso de suelos para ejercer esta actividad.



"Contamos con el uso de suelo con radicación 123278 del 19 de septiembre de 1997, expedido de forma legal por la dependencia que en otro tiempo se llamó Secretaría de Ordenamiento y Regulación Física, división de equipamiento, sonificación y nomenclatura. Este documento no ha sido nulitado ni demandando", recalcó.



Los organizadores de estos eventos dieron a conocer que los otros requerimientos de ley, como Bomberos, Policía, entre otros, están vigentes.



Con respecto a las supuestas multas por violaciones al medio ambiente, el abogado Ospina señaló que eran falsas.



"No es cierto que la Carpa La 50 tenga multas y así lo deja claro un documento del Dagma con fecha del 25 de noviembre de 2020, en donde determina que no hay ninguna sanción impuesta contra esta organización", puntualizó.

Sin embargo, cabe recordar que esta semana el secretario de Seguridad de Cali, Carlos Rojas, dijo que la Carpa no había tramitado los permisos necesarios para que se aprueben los conciertos que ya se están promocionando en redes sociales.

"Sabemos que en la Carpa La 50 se realizan una serie de eventos durante los días de la Feria de Cali, pero independientemente de lo que haya sucedido en anteriores años, deben tramitar el permiso con la Secretaría de Seguridad con el fin de verificar que se cumplan con todos los requerimientos", aseveró Rojas.

Además, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina manifestó en su cuenta de Twitter: "Señalo enfáticamente que ningún evento presencial sea del sector público o privado ha sido autorizado para la Feria de Cali. Estamos construyendo un proyecto desde la virtualidad, los eventos presenciales dependerán mucho del 2do pico de la pandemia e incluso de aprobación nacional".

Luego, en un segundo tuit dijo: "Cualquier pronunciamiento realizado desde alguna tribuna distinto a este , es vil mentira".

Sin embargo, en rueda de prensa, el señor Paz dijo que se reunió en meses pasados con la Alcaldía para socializar los planes que tenían en la semana de Feria.

"Al señor Alcalde le recuerdo que el pasado 13 de octubre del 2020 nosotros radicamos las solicitudes para presentar toda la documentación requerida por la ley para realizar los conciertos", dijo.

Ahora, la controversia continúa, ya que las autoridades de salud han sido enfáticas en las restricciones a eventos masivos en la ciudad por focos de contagio de covid-19.

Anuncian demanda a Concejal

Además, Carlos Paz afirmó que instauró una demanda formal en contra de la concejal de Cali, Diana Rojas por injuria, calumnia y difamación, por indicar que la Carpa la 50 tiene sanciones pendientes.



"Alcalde, la Carpa de La 50 está promocionando eventos para diciembre pero tiene tres sanciones, no tiene permisos para operar y la comunidad aledaña está pidiendo con argumentos que se atienda esta situación, ¡está a tiempo de intervenir y poner orden!", escribió la concejal en su cuenta de Twitter el pasado 24 de noviembre.



A lo que Paz respondió: "cuando a usted le imponen una sanción debe haber un hecho concreto, hasta que un juez no determine una sanción esto no pasa de ser una investigación, por eso este jueves instauramos una demanda penal".



Mientras Paz hacía su anuncio en rueda de prensa, la concejal Rojas dijo en Twitter que el empresario no quiso enviar la documentación que sustentara la legalidad de los permisos para funcionar.



"Escucho en este momento a Carlos Paz, promotor de la Carpa de La 50, quien no quiso enviarme la documentación que dice tener para que yo la leyera y analizara con mi equipo. Que quería una reunión personalmente. Ahora me denuncia. Esto es un debate público", afirmó.



Escucho en este momento a Carlos Paz, promotor de la Carpa de La 50, quien no quiso enviarme la documentación que dice tener para que yo la leyera y analizara con mi equipo. Que quería una reunión personalmente. Ahora me denuncia. Esto es un debate público. https://t.co/beUxkW0p0I — Diana Carolina Rojas (@DianaRojasCali) November 26, 2020

Por último, el empresario señaló que estos conciertos le permitirán a la cadena de valor de la industria cultural necesita estos eventos para reactivar su economía.



"Los funcionarios no pueden salir a decir que no compren boletas, no solo perjudican a los empresarios y artistas, sino que también están afectando a todos los caleños que necesitan el empleo", puntualizó.