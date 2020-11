Juan Felipe Delgado Rodriguez

Dudas y quejas sobre la realización de eventos durante fin de año empiezan a despertarse entre los caleños, debido a las restricciones de la pandemia que ha obligado a cancelar eventos masivos en toda Colombia.



Pero durante esta semana las quejas se han centrado por la promoción de conciertos en la denominada Carpa La 50, que se llevarían a cabo en la última semana del año, tiempo en el que se realizará la Feria de Cali de manera virtual.



¿Están permitidos los conciertos durante la última semana del año en Cali?



El País trasladó la consulta a Carlos Alberto Rojas, secretario de Seguridad de Cali, quien dijo que toda actividad pública o privada, que implique aglomeraciones debe contar con la autorización de su despacho.



"Para realizar un evento primero hay que solicitar autorizaciones obligatorias: lo relacionado con temas de Movilidad, Policía, Gestión del Riesgo y organismos de socorro. En total, son 14 autorizaciones las que deben tener los organizadores, antes de que la Secretaría de Seguridad apruebe su realización", apuntó.



"Sabemos que en la Carpa La 50 se realizan una serie de eventos durante los días de la Feria de Cali, pero independientemente de lo que haya sucedido en anteriores años, deben tramitar el permiso con la Secretaría de Seguridad con el fin de verificar que se cumplan con todos los requerimientos", aseveró.



Aclaró que hasta este martes, los responsables de la Carpa La 50 no han tramitado permisos para hacer eventos, como los que se están promocionando por redes sociales.



📣🎷Este fin de año, #ElMejorParchedeFeria tiene el placer de invitarlos al Festival Artístico y Gastronómico al aire... Publicado por Carpa La 50 en Sábado, 21 de noviembre de 2020

"La ley lo que prohíbe es hacer eventos sin autorización. Ellos pueden promocionar sus eventos, aunque se corren dos riesgos: que el ciudadano que compre las boletas pueda perder su dinero y el segundo es que el empresario podría incurrir en irregularidades. Si no son aprobados, pueden caerles sanciones de carácter penal", afirmó el funcionario.

Quejas reiterativas por ruido



La Carpa la 50 se instala en cercanías al Coliseo del Pueblo y en años pasados es sede de conciertos durante la Feria de Cali. Sin embargo, los vecinos del sector se han quejado por el exceso de ruido durante esa temporada, entre otros problemas.

Además, la concejal Diana Rojas dijo que Carpa la 50 no cuenta con los permisos necesarios y registra tres sanciones ambientales: por basuras, por tala de árboles y por nivel de ruido excesivo.



"Según la resolución 627 del 2006, el límite de decibeles permitido durante el día en la zona en la que se ubica este establecimiento es de 70, mientras que en la noche puede ser de 60. Sin embargo, de acuerdo con el Dagma, ellos han sobre pasado los 80 decibeles, que es como tener una sirena al lado de la cama", detalló.

Para la edil, es preocupante que si bien Carpa La 50 tiene estos antecedentes, se le siga dando autorización. Por eso, hizo un llamado a la Administración Municipal para que "revise con lupa, porque si tienen sanciones es por algo. La legalidad no es selectiva, aquí todos con permisos, con papeles en regla y respetando el derecho ajeno".

¿Qué pasa en la Carpa de La 50? Los vecinos de la comuna 19 están denunciando que hay programación en el lugar para el mes de diciembre. @DAPMCali dice que no hay permisos, ¿Cuál es el control ahí, @SeguridadCali? ¡Comunidad exige respuestas! pic.twitter.com/DjJ3qKq2Qp — Diana Carolina Rojas (@DianaRojasCali) November 23, 2020

A su vez, Amparo Jiménez, líder del movimiento 'Causa Común' del barrio El Lido, asegura que la comunidad lleva tres años realizando derechos de petición y acciones de tutela para que Carpa La 50 sea reubicada.



"Nos preocupan varias cosas. Primero, el tema de la bioseguridad, y segundo, el ruido excesivo que se genera. Somos una comunidad integrada en su mayoría por adultos mayores, personas enfermas del corazón y algunos se recuperan de cirugías. Además, a 200 metros está el puesto de Salud de Siloé, esas personas necesitan recuperarse y el ruido no lo va a dejar descansar", afirmó.



De acuerdo a la residente del sector, son cerca de 3.000 personas que habitan en el barrio y que se verán afectadas por el ruido y por aquellos que ocupan las calles como parqueaderos.



"Ellos dicen que estamos en contra de los artistas, pero deben entender que nuestra queja no es contra los cantantes y empresarios, sino con los efectos que trae la realización de esa clase de eventos en este sector", finalizó.

"Vamos a cumplir con todo lo que exija la ley"



Un vocero de Carpa La 50 ,que pidió no ser identificado, aseguró que en cumplimiento a la Resolución 1746 del Ministerio de Salud, es posible realizar este tipo de eventos. "Gracias a la Resolución 1746, si contamos con todos los protocolos de bioseguridad, podemos realizar los eventos", señaló.



En cuanto a la denuncias y quejas por su funcionamiento, desde la organización manifiestan que la comunidad no reconoce que gracias al establecimiento se han resuelto algunos problemas en ese sector. "Antes de llegar aquí, se veía prostitución, drogadicción y delincuencia, pero con la seguridad que hemos dispuesto eso ya no ocurre", asegura.



Con respecto a los permisos, argumentó que están en el proceso de presentar la solicitud a la Administración Municipal.



"El sector cultural lleva mucho tiempo sufriendo por la pandemia del covid-19, este evento es un respiro muy grande. La costo de la nómina de los artistas que van a estar en Carpa La 50 es cerca de $2.500 millones, por eso requerimos del apoyo de todos los caleños", comentó.



Señaló que el 27 de noviembre en las instalaciones se realizará una rueda de prensa para explicar el evento y cuáles serán los protocolos de bioseguridad, seguridad y movilidad.