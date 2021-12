"Si alguien me dice cómo contener a 15 mil personas, lo hacemos": Seguridad Cali, ante críticas por verbena de Ulpiano

"Si alguien me da una formula de cómo contener 15 mil personas, la colocamos. Pero con 5 mil policías no tengo capacidad de hacerlo", fueron las palabras del secretario de Seguridad, Carlos Soler, ante las críticas que generó la autorización de la Verbena de Ulpiano Lloreda.



Teniendo en cuenta que al tradicional evento asisten entre 10 mil y 15 mil personas que celebran el inicio del nuevo año con un evento musical, la ciudadanía ha criticado que la Alcaldía permita que este se realice cuando la ciudad se encuentra registrando un aumento en las cifras diarias de contagios de covid-19.



Lea además: Verbena de Ulpiano se realizará a pesar de aumento de contagios de covid-19 en Cali



Por lo cual, el Secretario de Seguridad aseguró que tanto para él como para la Administración Municipal no era posible evitar la Verbena o, en su de defecto, no permitir a los habitantes del oriente de la capital del Valle que la realicen.



"La fiesta está autorizada, estuvimos hablando con la comunidad y vamos a hacer un trabajo responsable por la preocupación del covid y la nueva cepa. Vamos a estar con aproximadamente 1.000 policías para posibilitar que se haga con toda la seguridad del caso", detalló Soler.



Además, con relación a las medidas que se van a implementar para el desarrollo de esta festividad, el Secretario explicó que no solo habrá acompañamiento de la Fuerza Pública, sino que además, se instalará un Puesto de Mando Unificado.



Lea también: Valle, en el cuarto pico de covid: primera vez desde julio que supera los 1.500 casos nuevos



"Tendremos apoyo y asistencia militar por parte del Ejército, va a estar la Secretaría de Riesgo, el tema de bioseguridad con la Secretaría de Salud, tendremos ambulancias, así como video vigilancia con la capacidad del helicóptero y los drones. También identificación facial", explicó Soler.



Cabe recordar que esta festividad se desarrollará en la víspera del 2022, es decir entre la noche del 31 de diciembre y el 1 de enero en el oriente de la capital del Valle.