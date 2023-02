¿Servirá para arreglar a Cali? Conozca de qué se trata la nueva Política de Cultura Ciudadana

Solo en enero de este año fueron multadas 1103 personas por pasarse un semáforo en rojo, 633 por estacionar su vehículo en sitios prohibidos y el MÍO reporta alrededor de 21.000 personas que se suben sin pagar su pasaje.



Asimismo, el Dagma registró el año pasado 303 infracciones relacionadas con el medio ambiente, siendo la principal la afectación a los ríos y los problemas de convivencia por el ruido.



Estas son algunas cifras que evidencian el desacato a las normas por parte de algunos habitantes de Cali, lo que genera una percepción de que en esta capital reina la anarquía.



Por eso, algunos analistas y líderes de la región consideran como oportuno el proyecto de Política Pública de Cultura Ciudadana que acaba de radicarse en el Concejo de la ciudad.



“Obviamente es necesaria la política pública porque es una hoja de ruta con presupuesto que deja unos compromisos anclados a la misionalidad de la Administración, y que van más allá del Gobierno de turno y que es muy necesaria en este momento”, expresó el concejal Roberto Ortiz.



Precisamente, en el 2021 la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana hizo una encuesta, en la que participaron 4477 personas, la cual encontró que la comunidad tiene una percepción que en la ciudad hay baja tolerancia y respeto por el otro, además de baja formación ciudadana en algunos aspectos como los valores y el civismo.



Muestra de lo anterior es que diariamente en las calles de la ciudad se pueden evidencias prácticas como la invasión al carril del MÍO, personas arrojando basura a las calles, el mal uso de los puentes peatonales y hasta el descontrol que generan algunos cuando participan de caravanas fúnebres.



“El saber convivir en paz y respetar la diferencia potencializa la vida y es a eso a lo que debemos apostarle todos los caleños. desde el Concejo vamos a analizar el proyecto de cultura ciudadana y a fortalecerlo para que esta herramienta se sume a otras y que Cali vuelva a ser una ciudad ejemplo en el país”, señalo el vicepresidente del Concejo, Carlos Pinilla.



Otras cifras que evidencian la intolerancia en la capital es del Valle les revela Cali Cómo Vamos, con corte a septiembre de 2022, se registraron en la ciudad 1168 casos de violencia interpersonal (riñas), lo que significó un aumento en 183 casos frente al año 2021.



“El paso de radicar la Política pública es bueno, ya que me parece que hay un deterioro de la autoridad en Cali, la cual se ha perdido en parte por todos los presuntos actos de corrupción del Gobierno local, haciendo que las personas piensen: ¿si ellos pueden quebrantar la ley, por qué los ciudadanos no?”, opinó el psicólogo y magíster en intervención social, Roger Collazos.



El especialista indicó que, aunque con esto se busca mejorar la cultura ciudadana, no se puede esperar que se tenga una ciudad igual a la de muchos años atrás.



“Tenemos que renunciar a esa idea, Cali no volverá a ser la de antes. Esta es una ciudad muy distinta y con unos nuevos retos muy diferentes a los de antes. Pensar en rescatar las fórmulas del pasado es tener más frustración”, puntualizó Collazos.



Por otra parte, el exsubsecretario de Prevención y Cultura Ciudadana de Cali, Víctor Viveros, resaltó que es necesario también el aporte del ciudadano, pues resaltó que esta política pública no funcionará sin esa participación activa y positiva de los caleños.



“Esta política pública no va a solucionar el problema de colados del MÍO o la violencia de la noche a la mañana, sino que va más allá y toma en cuenta unos temas más profundos. Creo que se debe entender que Cali tiene una pluralidad de ciudadanos que poseen muchas diferencias y se debe apostar por construir desde la unión de esos actores”, expuso Viveros.

La estrategia

De acuerdo con el plan de acción de esta política pública, lo que se busca es invertir en un lapso de 10 años alrededor de $ 57.000 millones, para así lograr desarrollar proyectos y priorizar presupuesto para la cultura ciudadana.



“Los procesos culturales son lentos pero producen cambios reales. Por ejemplo, en los temas de educación tendremos que insistir para que no solo sea compartir saberes sino también en formas ciudadanos, y actuar para mejorar la intolerancia y los feminicidios. Todo esto mediante procesos comunitarios”, comentó Fabio Cardozo, secretario de Paz y Cultura Ciudadana de Cali.



Según la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana de Cali, de ser aprobada por el Concejo esta política pública, deberá ser tenida en cuenta en la construcción de todos los Planes de Desarrollo entre el 2023 y 2032.



La estrategia tiene cinco ejes fundamentales, y algunas de sus acciones que plantea son: ejecutar estrategias pedagógicas que promuevan el cuidado del medio ambiente, realizar procesos de formación con familiar en construcción de principios básicos y Desarrollar espacios de diálogo en prevención de la violencia con jóvenes.



El documento presentado al Concejo Municipal ha estado en construcción desde Administraciones anteriores y, según la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana de Cali, en su realización participaron más de 10.000 personas con ideas de mejora al proyecto.



Por ahora, la Política tendrá que entrar en el Cabildo, en la que se decidirá si tendrá cambios o no. Pero, hasta el momento la mayoría de concejales han dado su visto bueno a esta iniciativa de la actual Administración Municipal.