¿Por qué tardan tanto las obras del Paseo Bolívar? Alcaldía responde a las críticas de los caleños

La secretaría de Infraestructura de Cali aseguró que en abril estarán listas las obras que se desarrollan en el Paseo Bolívar, en el centro de la ciudad.



Desde el año pasado los ciudadanos han visto como este sector está cerrado, y la queja de algunos vendedores ambulantes y de personas que transitan diariamente por la zona, es que los trabajos avanzan a ritmo lento, incluso, por tiempos, aseguran que no se veían obreros.



“Lo que uno ve es poco avance, un trabajador le pasa una piedra a otro para poder moverla, así se la pasaban todo el tiempo. Hasta el domingo pasado ese hueco (excavación) aún seguía destapado, ahora fue que le pusieron esa polisombra verde, pero eso era depósito de residuos para las personas”, expresó Oswaldo Trujillo, vendedor ambulante del sector.



Este pensamiento lo compartió Henry Gómez, que es otro comerciante de la zona. “El primer mes se vieron algunas personas trabajando ahí, ahora ya no se ve a nadie laborando. Pasó diciembre, pasó la Feria de Cali y que vergüenza con todos los turistas que no encontraron un Paseo Bolívar bonito. No tuvimos ni alumbrado navideño”, añadió.



Según este comerciante, el cierre del lugar ha perjudicado a muchos ambulantes porque las personas que se rebuscan la vida en este parque se han tenido que ir a otros lugares para poder sobrevivir.



Pese a estas quejas, el Secretario de Infraestructura de Cali, Néstor Martínez, explicó que las obras de remodelación del Paseo Bolívar no se han parado en ningún momento y que los posibles retrasos se deben a las excavaciones que está realizando el Instituto para la Investigación y Preservación del Patrimonio Cultural y Natural del Valle del Cauca (Inciva), para recuperar restos arqueológicos. En este sector se han hecho hallazgos del antiguo Batallón Pichincha y los vestigios del primer Puente Ortiz.



“Esta es una labor dispendiosa porque hay que hacer un estudio piedra por piedra y con brocha. Pero la obra está avanzando, la primera fase se terminó y estamos con la segunda parte que estaría lista para el mes de abril”, comento el funcionario.



La remodelación del Paseo Bolívar hace parte de la megaobra Parque Central río Cali que fue aprobada en el 2008 por el Concejo de Cali.



Cuando el Inciva encuentra materiales históricos deben ser llevados al laboratorio de la misma institución para que sean estudiados e identificados.



“El mal llamado ‘parque de las piedras’, donde está el tributo a los ríos de Cali fue la primera parte de esta obra. Ese mismo contratista tiene la segunda fase que es mejorar todo el Paseo Bolívar, sin embargo, los dineros no van alcanzar para completar todo, entonces nosotros vamos a terminar más o menos en el mes de abril y lo que falta entrará en otra licitación”, sostuvo el Secretario Martínez.



En todo este proyecto se están invirtiendo $25.000 millones, de los cuales $16.000 millones ya se han ejecutado, según informó el funcionario, quien destacó que esta obra está contemplada desde hace varias administraciones.



Por otra parte, Emily Vanessa Vélez, directora del Inciva, anunció que junto con la Alcaldía de Cali están en proceso de firmas para la reanudación del contrato administrativo que permitirá concluir la fase de excavación y monitoreo arqueológico en el Paseo Bolívar.



“Se trata de un trámite administrativo que una vez surtido hará posible la continuación de los trabajos de arqueología preventiva sobre las adecuaciones que el Municipio adelanta en el área del Paseo Bolívar”, dijo Vélez.



A su vez, la directora del Inciva, informó que se espera que la próxima semana haya luz verde para el reinicio de actividades en campo.



“Desde el año pasado se inició un proceso de intervención en el sector del Paseo Bolívar, en una sección específica que es la de mayor flujo peatonal. Desde el 2015 se han reportado evidencias, a través de una prospección sobre la existencia del otro sector del costado norte del Puente Ortiz”, dijo Natalia Robayo, arqueóloga del Observatorio Ciudadano del Patrimonio de Cali.



La especialista advirtió que tener el terreno de excavación expuesto a cambios, como ha estado en los últimos meses, genera grandes afectaciones para la historia y los ciudadanos.



De acuerdo con la arqueóloga Natalia Robayo, en el Paseo Bolívar se han encontrado artefactos como casquillos, balas, armas de fuego y antiguos ladrillos.

A propósito





El contrato del proyecto Parque Central del río Cali inició en el año 2015, y en esta administración se desarrollaron una parte de las obras.



En septiembre del año pasado los trabajos se reiniciaron, luego de la inspección arqueológica.



Durante las intervenciones en el lugar se han encontrado los aproches del costado norte del Puente Ortiz, se identificaron los antiguos niveles de rodadura del Paseo Bolívar, los aproches y el puente actual que se encuentra en la Avenida 2da, parte del primer cuartel de bomberos que estaba cerca de la Torre de Cali, junto con la Cervecería de los Andes donde hoy es el Parque de los Periodistas.