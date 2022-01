Servicios de Claro se restablecen de manera paulatina; quejas de los usuarios no paran

Después de más de 12 horas de estar sin servicio de telefonía, internet y televisión por cable, en la mañana de este miércoles iniciaron las actividades de reconexión en el servicio de energía a los equipos de la empresa Claro y las algunos usuarios de la multinacional en la ciudad de Cali empezaron a reportar normalidad en la prestación de esas funciones.



Esto se dio luego de que Emcali avanzó en la reconexión de la energía para los equipos de Claro, que habían sido cortados por la millonaria deuda que la empresa de telecomunicaciones tenía pendiente.



“A eso de las 7:30 de la noche del martes veía el noticiero con mi mamá y de repente me quedé sin señal. Tampoco tenía internet. Nos acostamos temprano y hasta nos llamó la atención que casi toda la cuadra estaba en silencio, al parecer, por falta de servicio”, contó Gabriela Peralta, residente del barrio Los Andes.



La usuaria de Claro agregó que a eso del mediodía de ayer aún no le habían restablecido el servicio, por lo que debía trabajar desde los datos del celular. “Es terrible ese comportamiento de Claro, pero vaya que uno no sea exacto con las facturas y son duros con uno. Esto es un irrespeto para Emcali y para sus usuarios”.



De acuerdo con lo indicado por Emcali, los puntos de la ciudad en los que las cuadrillas de dicha entidad adelantan las reconexiones son:



Carrera 84A #14a - 28

Carrera 83B con Calle 18

Carrera 83 con Calle 26

Calle 42 con Carrera 82

Carrera 90 con Calle 34

Calle 34 con Carrera 94

Carrera 98 con Calle 33

Un comentario similar fue el de Diego Montaña, quien vive por los alrededores del centro comercial Unicentro: “Siguen las fallas en internet de Claro, pero de seguro la factura llegará a la velocidad del sonido. Vergüenza debería darle a una empresa tan grande y colgada en pagos a Emcali. Ya es el mediodía (de ayer) y no ha vuelto el servicio)”.



Esta situación se registró en otros sectores de Cali como Valle del Lili, Benjamín Herrera, Alfonso López, Villa del Sol, Paso del Comercio, Colón Plaza, entre otros.



Todo esto se presentó porque Claro le debía a Emcali más de $18.000 millones por el servicio de energía que alimenta las fuentes de poder con las que ellos, a su vez, prestan sus servicios a los miles de usuarios en la capital del Valle. La mora provocó que operadores de Emcali suspendieran el funcionamiento de 300 fuentes.



“Tras un estudio minucioso que hizo nuestro equipo técnico de la unidad de control de pérdidas, encontramos que 172 fuentes de Claro no estaban censadas y 646 no reportaban el consumo real de energía para prestar sus servicios”, explicó Marino del Río, gerente del componente de Energía de Emcali.

Lea también: Claro realizó "abono" a Emcali por millonaria deuda por la que se les ordenó corte de energía

Esta es una problemática que se remontaba al 2018, cuando la administración pasada había adelantado una conciliación, pero no se llegó a un acuerdo.



Es por esto que Emcali acudió a la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, entidad que afirmó no tener competencia para resolver el caso, porque la factura que la empresa caleña le reportaba a Claro era como la de cualquier usuario. Por ende, bien podía ser cancelada o demanda.



Y si bien se llegaron a hacer mesas de conciliación, en las que la multinacional ofreció $1000 millones para el pago de la deuda, Emcali finalmente decidió cortar la electricidad que alimentaba sus fuentes en Cali.



“El único responsable de la prestación del servicio y las afectaciones en los clientes de Claro es esa compañía. Ahora estamos con todas nuestras cuadrillas en los sectores en donde cortamos la energía, reconectándolos, después de que ellos nos hicieran ese primer abono de más de $7800 millones”, explicó Del Río.

En el 2019 casi se firma un acuerdo con Claro por $3000 millones por el pago de la deuda que la compañía tenía con Emcali, pero los debates del Concejo evitaron esto.

El País se contactó este miércoles con Claro, empresa que aseguró que no tenía ningún pronunciamiento oficial reciente, aparte de informar que está adelantando negociaciones con la compañía caleña y que también ha movilizado sus operadores para normalizar los servicios en los barrios afectados desde la noche del martes.



De acuerdo con el gerente de Energía de Emcali, a las 3:00 de la tarde de hoy tendrán una primera reunión para establecer un acuerdo de pago.



“Según la capacidad de pago de la compañía y los diálogos que tengamos con ellos, podremos recuperar la cartera perdida. Estamos persiguiendo fuertemente todo este tema de pérdidas, o sea también estamos pendientes si hay alguna irregularidad en otras empresas prestadores”, indicó el funcionario.



Para el concejal Roberto Ortiz, es positivo que Emcali haya suspendido los servicios de Claro tras agotar todas las instancias legales y administrativas. “También debe hacerlo con el resto de compañías que le provocan pérdidas a Emcali, pero también debe hacer un censo de las conexiones y evitar toda la contaminación visual de esa maraña de cables en los postes. Se debe pensar en utilizar estos recursos para contar con redes subterreanas de energía”, comentó.



El cabildante señaló que esta problemática ya lleva más de una década, cuando Telmex -antigua Claro- ya reportaba retrasos en el pago de algunas de sus facturas, sumado al tiempo que se tardó la Superintendencia en darle la razón a Emcali: casi un año para que la empresa caleña pudiera hacer efectivo el cobro.