Claro realizó "abono" a Emcali por millonaria deuda por la que se les ordenó corte de energía

Desde Empresas Municipales de Cali confirmaron que tras la suspensión, por mora, del servicio de energía prestado a Claro, en la tarde de este martes llegó a sus arcas un "abono" a la millonaria deuda que la multinacional de comunicaciones tiene con Emcali.



Luego de que Claro había confirmado a sus usuarios que estaban avanzando en un acuerdo de pago para garantizar el suministro de energía de sus equipos, la prestadora de servicios públicos de la ciudad detalló que la multinacional cumplió con una transferencia para suplir una parte de los $18.000 millones que está adeudando.



"Fue importante recibir una transferencia bancaria que realizó la empresa Comcel-Claro a nombre de Emcali para abonar a la deuda que en estos momentos tiene por los servicios de energía que le prestamos a las fuentes de poder de las redes de telecomunicaciones de Claro que están ubicadas en nuestras infraestructuras", explicó Mellemberg Cardona, jefe de Planeación y Control Comercial de Emcali.



Esto luego de que la prestadora de servicios públicos anunciara que se realizó la suspensión del servicio de energía eléctrica a la multinacional de comunicaciones, todo a raíz de la multimillonaria responsabilidad que tienen con la empresa.



Con relación a cuándo se cancelará el saldo de la deuda, Cardona confirmó que desde Emcali se espera que este miércoles se logre llegar a un acuerdo entre las dos partes para que Claro cancele lo más pronto posible la totalidad de la responsabilidad.



"Este miércoles, en ese ejercicio armónico de la relación interinstitucional que mantiene Emcali con las demás empresas del sector, nos vamos a reunir con la empresa Claro para llegar a un acuerdo y poder saldar el resto de la deuda que tiene pendiente la compañía", precisó Cardona.



Entre tanto, en algunos sectores de la ciudad se reportaron algunas fallas de los servicios de Claro, esto a pesar de la compañía había asegurado que en la capital del Valle estos es estaban prestando con normalidad y que no se presentaría ninguna afectación.



Cabe resaltar que la empresa Claro Colombia cuenta con una red de más de 9.100 estaciones bases y más de 33 millones de usuarios que tienen servicios de internet, telefonía fija o televisión.

Desde Empresas Municipales de Cali (Emcali) confirmaron que tras la suspensión, por mora, del servicio de energía prestado a Claro, llegó a sus arcas un "abono" de la multinacional de comunicaciones a la millonaria deuda de $18.000 millones. pic.twitter.com/7cnFlWDlhY — El País Cali 📰#ElPaisPaLante (@elpaiscali) January 19, 2022

Pronunciamiento y decisión de Emcali

Juan Diego Flórez, gerente de energía de Emcali, habló en exclusiva con El País y explicó que "la empresa Claro tenía conectadas las fuentes de poder, antenas y equipos que eran de su propiedad y no las reportaron a Emcali. Cuando se hizo el arqueo se encuentra que además de eso, tienen esas torres conectadas a la fuente de energía; le hacemos el reclamo y por eso llegamos a que nos tienen que pagar más o menos unos $18 mil millones de consumo eléctrico que no nos habían reportado".



Asimismo, añadió que "se empieza un proceso de conciliación en el cual no llegamos a ningún acuerdo y por tal razón recurrimos a la Superintendencia de Industria y Comercio, ya que la factura que Emcali le genera a Claro es igual a la que se le genera a cualquier usuario y por tal razón debe ser pagada o si el cliente no esta de acuerdo debe demandarla para buscar otro tipo de solución".

Finalmente dijo que antes de realizar el "abono" lo habían llamado para confirmarles que iban a cancelar una parte, "pero esto se dio solamente después del corte; hemos combinado, hemos hecho mesas, llevamos en esto mucho tiempo. Es más, esa cuenta de $18 mil millones querían conciliarla por mil millones, siendo un acuerdo al que yo me opuse".



De igual forma, desde Emcali destacaron que están "haciendo operativos a operadores telefónicos que se encuentran en mora en

el pago del servicio de energía y uso de infraestructura de servicios públicos. Está incluido Claro", le comentó a El País un funcionario de la empresa.