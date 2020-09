Venta y consumo de licor: Seis preguntas sobre el permiso en bares y restaurantes

Álvaro José Carvajal Vidarte

A través de la resolución 1569 de 2020, el Ministerio de Salud y Protección Social reglamentó los protocolos de bioseguridad para el consumo de bebidas alcohólicas en restaurantes y bares del país con el fin de reducir el riesgo de propagación del Covid-19.



De acuerdo con lo estipulado por el Gobierno, este protocolo es el primer paso para poder vender licor en estos establecimientos. El segundo paso consiste en que el Ministerio del Interior autorice este servicio, vía planes pilotos, a los municipios de Colombia que se lo soliciten.



Cabe resaltar que la vigilancia del cumplimiento del protocolo de venta y consumo de bebidas alcohólicas en bares y restaurantes estará cargo de la Secretaría de Salud del municipio donde esté ubicado el establecimiento comercial.



El País le explica los pormenores de la resolución 1569 de 2020.



¿En qué consisten los protocolos que expidió Minsalud para reglamentar la venta y consumo de licor en bares y restaurantes?



Los protocolos son básicamente los mismos que se han venido manejando en estos negocios, tales como: “Establecer un punto de control en la entrada del establecimiento donde se efectúe el registro de los clientes, la toma de temperatura, la autodeclaración de estado de salud, la verificación del uso del tapabocas y la realización del procedimiento de desinfección de manos”.



En estos negocios también se deberá garantizar el distanciamiento físico de dos metros entre mesas o entre personas en las barras, en el caso en que aplique.



¿En los bares y restaurantes del país ya se puede consumir licor?



No. De acuerdo al viceministro de Salud, Luis Moscoso, que ya exista la reglamentación sobre el consumo de alcohol en bares y restaurantes, no significa que los establecimientos ya puedan venderlo. En este sentido, solo aquellos municipios que obtengan el permiso del Ministerio de Salud podrán iniciar los pilotos para la venta de bebidas embriagantes en los negocios autorizados para comenzar con estas pruebas, que cumplan con los respectivos protocolos de bioseguridad.



“Es en calidad de piloto (el consumo de licor en bares y restaurantes), no es una práctica autorizada. Solamente en entidades territoriales que así lo soliciten y que tengan unas condiciones de contagio que permitan aprobar esta actividad”, dijo Moscoso a Blu Radio.

¿La Alcaldía de Cali ya tramitó el permiso ante el Gobierno para que se pueda vender y consumir licor en bares y restaurantes?



Sí. Tatiana Zambrano, subsecretaria de Desarrollo Económico Municipal, aseguró que, desde la semana pasada, la Administración Municipal le envió la solicitud al Ministerio del Interior para que se autorice implementar el piloto de venta y consumo de licor en bares y restaurantes.



“El Ministerio de Salud evalúa la solicitud de la Alcaldía de acuerdo al comportamiento y a las cifras del Covid-19 en la ciudad. Cuando esta entidad emita ese concepto positivo o negativo, el Ministerio del Interior lo acoge y nos aprueba o niega la autorización para hacer el piloto en restaurantes y bares de la ciudad”, explicó Tatiana Zambrano.



¿Una vez llegue la carta del Ministerio del Interior, en todos los bares y restaurantes de Cali se podrá vender y consumir licor?



No, porque esta actividad aún no se autorizado por completo. “Lo que nos van autorizar es hacer el piloto con los establecimientos que se inscriban en el mismo, y en los cuales vamos a revisar que cumplan con los protocolos que acaba de expedir el Ministerio de Salud”, dijo la subsecretaria de Desarrollo Económico Municipal.



¿Qué pasará con los ‘agüelulos’?



Según Tatiana Zambrano “vamos a promover que el piloto de consumo de licor se dé en los espacios donde nosotros venimos promoviendo los ‘agüelulos’ (Parque Alameda y Bulevar del Río)”. La funcionaria agregó que lo que se busca es que el consumo y venta de licor se haga bajo un modelo mixto, es decir, tanto en el espacio público, como al interior de los establecimientos que van a participar en estos eventos.



¿Cuando se volverán a hacer los ‘agüelulos’ en Cali?



Manuel Pineda, presidente de Asobares, capítulo Valle, señaló que si la autorización del Ministerio del Interior llega antes de este jueves 10 de septiembre, se podrán retomar los ‘agüelulos, con venta de licor, a partir de este fin de semana.



“Si la autorización no llega antes del jueves, la segunda fase la comenzaríamos el siguiente fin de semana (18, 19 y 20 de septiembre) porque tenemos que garantizar el cumplimiento de todos los protocolos de bioseguridad y eso requiere tiempo, no podemos improvisar”, detalló Pineda.



El presidente de Asobares, capítulo Valle, añadió que, en una tercera etapa, cuando se autorice la venta y consumo de bebidas embriagantes al interior de los bares que cumplan con los protocolos del Minsalud, se beneficiarán unos 1500 negocios en la capital del Valle. A su vez, Brany Prado, director ejecutivo de Acodres para la región Pacífica, dijo que 1923 restaurantes en la ciudad que ya están atendiendo en mesa, podrán ofrecer este servicio.

Otros protocolos

La resolución estipula que está prohibido bailar al interior del establecimiento o en áreas establecidas para prestar ese servicio.



En los bares y restaurantes se deben demarcar las diferentes posiciones de trabajo y de interacción con los clientes, incluyendo el área de cocina y las zonas de espera, baños, pedidos, pagos y entrega de productos.



En las zonas comunes se deberá disponer de alcohol glicerinado mínimo al 60 % y máximo al 90 %.