Petronio Álvarez 2020: programación de la edición virtual del festival

Alejandro Cabra Hernandez

Con varias actividades que se realizarán de manera netamente virtual se llevará a cabo el Festival Petronio Álvarez 2020, la versión número 24 de este tradicional evento que rinde homenaje a la música y la cultura del Pacífico colombiano.



La edición de este año del Petronio Álvarez no se pudo realizar de manera presencial a raíz de la emergencia sanitaria por la pandemia de la covid-19; sin embargo, como había anticipado en julio pasado el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, la administración decidió no cancelar el evento sino hacerlo de manera virtual.



Las presentaciones y conversatorios que harán parte del Petronio Álvarez 2020 se realizarán entre el próximo 21 y 27 de septiembre, según dieron a conocer este miércoles las autoridades municipales en la presentación oficial del afiche del festival.



En el evento, realizado en el Centro Cultural de Cali, Ospina resaltó al Petronio como uno de los festivales más representativos del país y anunció que se planea conectar, a través de las plataformas digitales, "a todo el pacífico colombiano".



La intención es que desde cualquier parte del mundo se pueda ver el festival y que las personas puedan pedir comida, bebidas tradicionales y artesanías a través de dichas plataformas.



Las personas podrán seguir los eventos a través de las páginas de Facebook @CaliCultura y @PetronioAlvarezOficial. Así mismo, habrá a disposición del público un directorio digital al que se podrá acceder, hasta diciembre, a través del micrositio petronio.cali.gov.co.

Programación

Dentro de su programación, el Festival Petronio Álvarez 2020 contará con un 'Encuentro Académico', a realizarse del 21 al 23 de septiembre; muestras de expresiones tradicionales (memoria, cuerpo, sazón y territorio), programadas del 24 al 27 de septiembre; en esas mismas fechas se tratará la Agenda Internacional, con temáticas de moda y diálogos panafricanos



Para finalizar, distintos artistas se encargarán de las puestas en escena musicales para las temáticas de 'Mar y Río' (24 de septiembre), 'Montaña y Manigua' (26 de septiembre) y 'Puro Corazón' (27 de septiembre), donde se dará el show estelar de 'Herencia de Timbiquí'.



Conozca aquí la programación de actividades:

Petronio en las universidades (del 14 al 16 de septiembre)

* Encuentro académico



22 de septiembre



- El Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez como herramienta de transformación de realidades. Una mirada desde lo identitario, social y cultural.

3:00 p.m. - 5:00 p.m.



- Casos de estudio - Internacionalización de músicas del mundo.

6:00 p.m. - 7:00 p.m.



23 de septiembre



- En mi piel: El poder de la Identidad en Brasil y Colombia

12:00 m. - 1:30 p.m.



- Cuando el Pacífico es Canción

3:00 p.m. - 5:00 p.m.



- El Petronio como espacio de desarrollo económico.

6:00 p.m - 7:00 p.m.

* Muestras de expresiones tradicionales (memoria, cuerpo, sazón y territorio)



24 de septiembre



Sazón

Minuta diferencial con enfoque étnico

3:00 p.m. - 5:00 p.m.



25 de septiembre



Memoria

Artesanía y luthería "pacificación y reconciliación".

3:00 p.m. - 5:00 p.m.



Sazón

Cocina en vivo "Unidad en la diversidad".

9:00 p.m. - 11:00 p.m.



26 de septiembre



Cuerpo

Diseño, peinados y cosmética "Adaptabilidad y Sostenibilidad".

3:00 p.m. - 5:00 p.m.



27 de septiembre



Sazón

Minuta diferencial con enfoque étnico.

3:00 p.m. - 5:00 p.m.

* Agenda Internacional



24 de septiembre



Festivales internacionales

Dialogo entre festivales panafricanos.

10:00 a.m. - 11:00 a.m.



25 de septiembre



Música

Estado y práctica actual de la música panafricana.

10:00 a.m. - 11:00 a.m.



26 de septiembre



Moda panafricana contemporánea

Buscando el ADN de la moda del Pacífico.

10:00 a.m - 11:00 a.m



27 de septiembre



Raíces compartidas

Un encuentro entre el Pacífico Colombiano y el Congo.

10:00 a.m. - 11:00 a.m.

* Música



24 de septiembre



- Mar y río

Zully Murillo y la Orquesta Filarmónica de Cali.

9:00 p.m - 11:00 p.m.



25 de septiembre



- Montaña y manigua

Mi Raza, Palmeras, Kinteto Pacífico y Canalón de Timbiquí

9:00 p.m - 11:00 p.m.



27 de septiembre



- Puro corazón

La Pacifican Power, Herencia de Timbiquí, Grupo Bahía.

9:00 p.m - 11:00 p.m