Restaurantes de Cali y sus grandes expectativas por la reactivación económica

Natalia Moreno Quintero

Es probable que los minutos que Nathalia Andrea Marín invirtió para arreglarse fueron algunos de los que más le causaron alivio en los últimos cinco meses. Alistarse para esa noche en la que iba a tener por primera vez una cita con su novio desde hace un año que no coincidían (él estaba fuera del país), un encuentro que iba a tener lugar en un restaurante del Parque de El Perro, en donde tenía lugar el plan piloto para la reactivación del sector gastronómico. Nathalia ya eligió las palabras para describir su experiencia: “Fue como sentir de nuevo esa Cali nocturna a la que quería volver a acostumbrarme”.



Eso ocurrió el primer día del simulacro, cuando más de 200 restaurantes retomaron sus actividades en siete zonas de la ciudad: el Parque del Perro, El Peñón, la vía a Cristo Rey, el circuito Granada-Centenario-Bulevar del Río, Ciudad Jardín y los hoteles, que ya no solo atienden huéspedes sino también foráneos.



Según la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica, Acodres, seccional Valle, el balance fue positivo: de las más de 400 mesas que fueron habilitadas, la ocupación para el primer día fue de 79.7 %.



Ese día, precisamente, Nathalia y su novio llegaron a las 7:30 de la noche al Parque de El Perro. Esa era la hora en la que habían programado su reservación en un restaurante de comida americana. Para ingresar al área, se formaron en una fila en la que había al menos 13 personas delante suyo, las cuales esperaban que una Guardiana por la Vida les tomaba la temperatura y les solicitaba sus nombres y número de contacto.

“Diría que al principio fue un poquito torpe, pues si bien la chica de Guardianes por la Vida solicitaba a la gente que respetaran el distanciamiento, algunos lo calificaban como ‘una bobada’. En fin, nos dirigimos al restaurante, que nos atendió dentro, porque las mesas de afuera ya estaban llenas. Para leer la carta, no necesitamos escanear el código QR con nuestros celulares, pues ya nos la habían enviado a nuestro correo electrónico tan pronto reservamos el puesto”, explica Nathalia, de 21 años.

Para este fin de semana se espera aumenten la reservaciones en los restaurantes que hacen parte del piloto. También se hará seguimiento estricto a los protocolos. Bernardo Peña - El País

Pero al contrario de los 17 establecimientos del Parque del Perro, la afluencia en otros puntos de la ciudad en los que se llevó a cabo el simulacro fue menor. Restaurantes como Tortelli, en el barrio El Peñón, recibió alrededor de 60 clientes, cifra que su propietario, Felipe Naranjo, calificó de satisfactoria, pero que espera mejorar en los próximos días, al igual que los otros establecimientos de esta zona del oeste de Cali.



Según Brany Prado, director ejecutivo de Acodres, este desbalance entre barrios respecto a la demanda gastronómica puede deberse a que algunos establecimientos apenas se enteraron del piloto cuando fue anunciado el martes pasado, por lo que no tuvieron tiempo para comprar insumos, implementos de bioseguridad, realizar adecuaciones locativas, entre otras actividades.



“Además, no porque se hayan perdido 18.000 empleos contratar sea fácil, en esta temporada es un camello, sobre todo porque a algunos les da miedo regresar a trabajar por el virus u otros tienen enfermedades de base”, explica Prado.



El vocero del gremio de restaurantes en Cali agregó: “Durante la primera jornada encontramos algunos lunares, como el uso de la carta física en vez de la digital, que en algunas mesas se hicieran más de seis personas o que ciertos clientes se retiraran el tapabocas antes de ingerir los alimentos. La idea de realizar el piloto el jueves, que era un día liviano, era para mejorar algunos aspectos el fin de semana”.



Tan pronto terminaron de comer, y hablar tendidamente como dos enamorados, Nathalia y su novio pagaron la cuenta. No con efectivo, sino por datáfono, el cual fue desinfectado antes y después de ser usado. Nathalia no solo es comensal, también mesera en una pizzería... Bueno, al menos antes de la pandemia. “Me sentiría bien asumiendo el reto en caso de que la sucursal en la que trabajaba retome labores, pero no sé si sería capaz de atender a clientes que no están dispuestos a cuidarse a sí mismos y a los demás”, dice. Por lo pronto, Nathalia ha recuperado un trozo de la Cali nocturna que tanto le hacía falta. Aún es un rompecabezas ansioso por ser completado.

Gastronomía, de la mano del turismo

“Una vez el turismo vuelva a tener una agenda, es clave que los restaurantes estén abiertos no solo para el gozo local, sino también para los extranjeros”, asegura el secretario de Turismo de Cali, Carlos Martínez.



De acuerdo con el funcionario, Avenida Sexta, Santa Mónica, el centro histórico de Cali y la Pasoancho son puntos claves, dado que cuentan con locales que tienen el Registro Nacional de Turismo, que en la ciudad son 66.